'Los Morancos' versionan 'El anillo', el último éxito de Jennifer López

Con el objetivo de calentar las pistas de baile de cara al verano, tal y como aseguran en su perfil de YouTube, 'Los Morancos' han decidido versionar 'El anillo', el último éxito de la cantante Jennifer López. Un tema, que aspira a convertirse en el tema del verano, en el que la estadounidense cuenta la historia de una mujer que le pide a su pareja el anillo de compromiso.

A lo largo de esta canción, que ha logrado cerca de 30 millones de visualizaciones en apenas una semana, Jennifer López habla sobre una mujer que está encantada con su pareja: "Me tratas como una princesa, me das lo que pido, tú tienes el bate y la fuerza que yo necesito". Sin embargo, echa en falta que todavía no haya recibido el anillo de compromiso.

"¿Y el flequillo pa' cuándo?"



Aprovechando el tirón de la canción, que se ha colado entre las tendencias en YouTube, 'Los Morancos' han creado su propia versión. El dúo formado por Jorge y César Cadaval, que goza de una segunda juventud en YouTube, donde versionan canciones de éxito, narra la historia de un hombre que viaja a Turquía para hacerse un injerto capilar: "Como por arriba la calva ya se me veía, saqué los billetes pa' hacerme un injerto en Turquía".

Sin embargo, tras su vuelta a España, el personaje interpretado por César Cadaval explica que su mujer no le había recibido como esperaba: "Después de diez días, volví de Turquía, pero a mi señora la note muy fría, se quedó mirando, me estuvo observanddo y con malos malos me dijo... y el flequillo pa' cuándo". Una frase similar a la empleada por Jennifer López en su canción, en la que pide un anillo de compromiso al grito de 'Y el anillo pa' cuándo'.

"Te caben en la frente cuatro placas solares"

A continuación, el personaje de Jorge Cadaval le explica las razones por las que no le ha gustado cómo han dejado su marido en Turquía: "Mírate Manue, te han dejado como a Rappel. Mucho pelo por detrás, pero poco por delante. Con lo que te han cobrado, anda que ya te vale, que te caben en la frente cuatro placas solares".

Finalmente, el hombre reconoce haberse llevado un palo muy grande: "Nunca había sentido un palo tan grande. Yo que creía que iba a encantarle, por más que miraba no le gustaba y con malos modos me dijo y el flequillo pa' cuando". Una canción que aspira a conquistar al público español mientras Jennifer López lo hace a nivel mundial con 'El anillo'.