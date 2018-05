Rajoy llama "aprovechategui" a Rivera y éste da por roto su apoyo en Cataluña

Los ecos del CIS, con Ciudadanos pisándole los talones al PP y adelantando por la mínima al PSOE, se han colado este miércoles en el Congreso, donde Rajoy volvía a someterse a preguntas después de más de un mes y medio sin sesiones de control por la coincidencia del calendario festivo, algún que otro viaje oficial y la tramitación de los presupuestos.

PSOE y Unidos Podemos aguardaban al presidente con preguntas sobre la corrupción a raíz del caso Cifuentes, pero ha sido la pugna entre PP y Ciudadanos la que ha acabado evidenciando más la carrera electoral sin tapujos que afrontan ambos partidos, en este caso con el telón de fondo de Cataluña, hasta el extremo de que en pasillos Rivera acababa dando por roto su respaldo al Gobierno en la aplicación del 155, algo que desde las filas populares han calificado de "pataleta de niño pequeño". Albert Rivera aprovechaba su turno para reprochar a Rajoy que no haya recurrido el voto delegado de los fugados Puigdemont y Toni Comín, y reiteraba sus críticas al Gobierno por "no controlar" el dinero destinado al golpe separatista. Rajoy le respondía recordando que su Gobierno ha interpuesto ya 25 recurso contra otras tantas decisiones de los independentistas, lo que no le convierte precisamente en sospechoso de pasividad en Cataluña y añadiendo que si no lo ha hecho en este caso en particular es poque los servicios jurídicos estiman que el Gobierno no está legitimado para hacerlo.

Ante la insistencia de Rivera, que apelaba a su autoridad legítima como sostén del Gobierno para acusar a Rajoy de mirar hacia otro lado y no controlar los desmanes de los independentistas, el presidente le ha pedido al líder de Ciudadanos que deje de confrontar con el Gobierno en asuntos de estado insinuando que Rivera sólo pretende escenificar un enfrentamiento ficticio con el único objetivo de arañar votos. "y creo que esto puede hacer que pierda votos y hacer que mucha gente no se lo tome en serio porque ve que está usted de "aprovechategui" en un tema importante. Y yo lo pido que se comporte usted con la misma lealtad con la que se está comportando el PSOE en el tema de Cataluña, sinceramente nos iría mucho mejor".

Las chispas con su "socio" de investidura se producían después de que tanto Margarita Robles como Pablo Iglesias arremetieran contra Rajoy por la corrupción del caso Cifuentes. La portavoz socialista le acusaba de haber permitido el deterioro institucional de la Comunidad de Madrid en los últimos 20 años y de intentar mantenerse a toda costa en el poder, al tiempo que también aprovechaba para arremeter contra Ciudadanos acusando a Rivera de "ser la crema blanqueadora" de la corrupción del PP.

Pablo Iglesias enumeraba la retahíla de presidentes envueltos en escándalos de corrupción en Madrid, Gallardón, Aguirre, Ignacio González y Cifuentes y ha reprochado al PP haber humillado la dignidad de las universidades públicas madrileñas. Rajoy respondía con el "y tú más", recordando el caso del "becario" Errejón o la "conspiración" de Carolina Bescansa. El presidente del Gobierno asegura que "han ocurrido acontecimientos que no le gustan" pero que intenta afrontarlos con realismo, ponderación, tomando decisiones justas y trabajando para evitar que se reproduzcan.

Todo con sabor preelectoral mientras Cristóbal Montoro respondía irritado desde la tribuna a las críticas de Unidos Podemos sobre el bloqueo del PP a la renovación de cargos en RTVE, asegurando que la televisión pública es un ejemplo de pluralidad y recomendando que si a alguien no le gusta pues coja el mando y cambie de canal. Queda poco más de un año para las eleciones autonómicas y municipales.