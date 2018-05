'El Hormiguero' le debe su éxito a Bisbal: "Hemos llegado hasta aquí gracias a ti"

El Hormiguero no le debe su éxito a Pablo Motos, tampoco a Trancas y Barrancas: el programa estrella de Antena 3 le debe su éxito a David Bisbal.

El cantante almeriense acudió este martes al espacio de Motos para presentar su nuevo single, y lo hizo ya como miembro del club Platino de El Hormiguero, el club al que pertenecen todos aquellos famosos que han visitado el programa un mínimo de diez veces.

Aprovechando la presencia de Bisbal, el presentador no quiso dejar pasar la oportunidad de recordar que el artista fue el primer invitado del programa y, que en parte, le debe su éxito al también finalista de Operación triunfo 2001.

"Es importante tu presencia aquí, porque no solo eres miembro Platino, sino que además eres el primer invitado que tuvimos en el programa en el año 2006", explica Pablo. "Por lo visto decidimos en nuestra ineptitud hacer dos programas sin invitados. Ya en el tercero decidimos traer un invitado. Y después de ti, dijimos: 'queda mucho mejor el programa con invitado'".

Y continuó diciendo: "Hemos llegado hasta aquí gracias a que tu confiaste en nosotros cuando éramos unos raros que estábamos por allí con unas hormigas".

Por su parte, David Bisbal agradeció las palabras de Pablo Motos: "A mí siempre me ha gusta ir a programas con muchísimo potencial y con El Hormiguero lo vi claro desde el primer momento. Me lo he pasado muy bien desde ese momento y es un honor, pero no creo que haya sido por mí".