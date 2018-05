SNK presenta la Neo-Geo Mini: una consola retro adaptada a los nuevos tiempos

Con motivo de su 40 aniversario, la mítica empresa nipona SNK, creadora de plataformas como la máquina arcade Neo-Geo y videojuegos como 'Fatal Fury', 'The King of Fighters' o 'Metal Slug', entre otros, confirmaba el pasado mes de abril el lanzamiento de una nueva consola a través de las redes sociales:



SNK se apunta a la moda de las consolas retro y anuncia la vuelta de la Neo Geo La mítica empresa nipona ha confirmado que lanzará una nueva versión de la Neo Geo a través de las redes sociales.

"Este año, la marca SNK celebra su 40 aniversario. En agradecimiento a los fans que han apoyado los títulos de SNK, incluyendo 'The King of Fighters', 'Fatal Fury', 'Samurai Shodown' y 'Metal Slug', presentamos una nueva máquina de juego que reunirá los populares títulos de Neo Geo. Por favor, esperen con ilusión. El futuro es ahora", rezaba el comunicado.

SNK presenta la Neo-Geo Mini



Desde entonces, muchas han sido las personas que se han preguntado por este proyecto, que se suma a la tendencia de compañías como Atari, Sega o Nintendo de recuperar videoconsolas antiguas para adaptarlas a los nuevos tiempos. Varias semanas después, la compañía ha emitido un nuevo comunicado mediante el que han presentado la 'Neo-Geo Mini'.

Una auténtica Neo-Geo, como la que triunfaba en los años 90, adaptada a los nuevos tiempos. Entre otras cosas, la máquina recreativa destaca por su tamaño reducido (135 x 108 x 162 milímetros), por su pantalla de 3,5 pulgadas, su conexión HDMI para conectar la Neo-Geo Mini al televisor y por su selección de 40 de sus mejores títulos.

La nueva consola muestra un tamaño mucho más reducido. / SNK

Desde el clásico 'Metal Slug' hasta 'Fatal Fury'

Por el momento se desconoce cuáles serán los 40 videojuegos seleccionados por SNK para la Neo-Geo Mini. Sin embargo, tal y como ha demostrado la compañía en las imágenes promocionales de la consola, estarán algunos de los más populares. Entre ellos destacan 'The King of Fighters', 'Fatal Fury', 'Samurai Shodown' y 'Metal Slug'. La consola, que todavía no tiene fecha de lanzamiento, saldrá a la venta en dos versiones: la japonesa y la extranjera (dirigida a Estados Unidos, Europa y otras regiones, principalmente). Por lo tanto, SNK vuelve por todo lo alto con el objetivo de captar a las nuevas generaciones.

En noviembre de 2016, Nintendo presentaba una nueva versión de la Nintendo Entertainment System (NES), una de las videoconsolas más populares de la compañía nipona. Tras su éxito, la empresa decidió repetir la estrategia y lanzar una versión mini de la SNES, otra de las grandes consolas de Nintendo. Dos consolas que trajeron de vuelta algunos de los títulos más importantes de la década de los 90 que acabaron siendo un auténtico éxito a nivel de ventas.

Visto el éxito de ambas, otras compañías como Atari y SEGA han decidido seguir sus pasos. El pasado mes de marzo, Atari presentaba 'VCS'. Una consola, a día de hoy sin fecha de lanzamiento, que contará con una gran cantidad de juegos retro que han marcado la historia de la videoconsola. Hace apenas na semana, SEGA hacía lo propio y presentaba la SEGA Mega Drive Mini, la reedición de una de las consolas más populares de la compañía.