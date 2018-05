La noche que Yaya Touré habló catalán en 'El Larguero'

Uno entra en el perfil de Linkedin de varios millones de españoles y la gran mayoría dicen tener nivel intermedio de inglés. Luego en las entrevistas de trabajo te reciben hablando en inglés y hay que buscar una salida cómoda. Algo así le pasó anoche a Yaya Touré en El Larguero, con la salvedad que el jugador africano lo hizo con gracia.

"Me gusta que no hayas perdido el acento español", le bromeó Manu Carreño al iniciar la entrevista que Álvaro de Grado había establecido desde Inglaterra. Yaya, siempre echado para adelante, fue más allá y no quiso quedarse únicamente con el castellano, así que dobló la apuesta: "también en catalán".

Estaba la pelota botando y Manu le dio la oportunidad de mandar un mensaje a todos los oyentes catalanes. Touré lanzó esa carcajada típica de haberse metido en un pequeño lío, pero aún así le echó valor y se lanzó con la lengua se Serrat.

"Ah, ah, bien, vale, vale, te veo mejor en español, pero te veo bien, lo dominas bien", sentenció Manu Carreño sobre un minuto divertido de radio en el que Yaya volvió a dejar claro que es un jugador muy valiente.