Macron anima a Alemania a romper el "fetichismo" de los excedentes

Emmanuel Macron ha exhortado a Alemania a romper "sus fetichismos por los excedentes comerciales y presupuestarios que se consiguen siempre a costa de terceros". Dentro de un vibrante discurso europeísta para agradecer el premio Carlomagno, el presidente francés ha exhortado a los socios de la Unión a crear una soberanía europea al tiempo que ha cargado contra EEUU por "romper sus propia palabra" y poner en peligro a sus aliados.

Saliéndose del protocolo que suelen marcar los discursos de este tipo de galardones, Macron ha ido al grano al exhortar a los 27 a reforzar la Unión Europea con cuatro imperativos : "no seamos débiles, no nos dividamos, no tengamos miedo y, sobre todo, no esperemos más".

Ante la canciller Angela Merkel y un gran auditorio de conservadores alemanes que la frenan en la profundización del proyecto europeo, Macron no ha dudado en meter el dedo en el ojo del país que le condecora. Ha insistido en la necesidad de reformar la zona euro, con un presupuesto propio.

Hoy deben tomarse las decisiones para los próximos treinta años que no pueden ser "pequeños pasitos" (alusión a un expresión de la canciller). "Rompamos los tabúes", clamó el presidente francés. Alemania el de los excedentes, y Francia el de que los tratados no se pueden cambiar o que el gasto público no se puede reducir. "Francia está transformándose", ha asegurado ante el auditorio de Aquisgrán.

Especialmente explícito ha sido Macron con EEUU, en referencia al abandono del acuerdo nuclear con Irán. "Nosotros hemos decidido construir la paz en Oriente Medio, otras potencias han elegido no respetar su palabra, ¿debemos ceder a la política de lo peor?"

"Si aceptamos que otras grandes potencias incluidas aliados y amigos decidan por nosotros en los momentos más duros de la historia, sobre nuestra seguridad, nuestra diplomacia... " perderemos nuestra soberanía. Si esos países que "nos hacen a veces corren los peores riesgos" deciden por nosotros," no podremos mirar a la cara a nuestras poblaciones y pedirles luego el voto", continuó el jefe del Estado francés.

La canciller Merkel admitió que Europa ya no puede contar con la protección de Estados Unidos, "debemos tomar nuestro destino en nuestras manos". Los europeos deben s encontrar juntos respuestas muy concretas" a los muchos conflictos del mundo, "a la puerta de nuestras fronteras". La mandataria alemana tildó la situación de Oriente Medio de "extremadamente complicada" tras el abandono del acuerdo nuclear con Irán por parte de EEUU e instó a todas las partes a la "moderación".