Rajoy asegura que está dispuesto a abrir un diálogo en Cataluña cuando haya gobierno

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado que no da por roto el pacto con Ciudadanos sobre la aplicación del artículo 155 en Cataluña y ha restado importancia al anuncio realizado por Albert Rivera ya que está convencido de que ambos, con el PSOE, seguirán actuando juntos en Cataluña.

Rajoy, en una entrevista en Antena 3, ha subrayado que hará todo lo necesario para que el pacto del Gobierno con el PSOE y Cs se siga manteniendo. "En lo fundamental estamos de acuerdo: defendemos la unidad de España, la soberanía nacional, el sistema democrático y todos -ha añadido- queremos que a la mayor celeridad haya un gobierno en Cataluña dentro de la ley". Y en ese contexto ha recalcado: "Lo de ayer, lo doy por no producido. Lo considero un episodio poco importante en un asunto que es el más importante que ha tenido España en mucho tiempo".

Tras justificar que el Gobierno no recurra al Tribunal Constitucional la delegación de voto de Carles Puigdemont (en contra de lo que le pide Cs) porque así lo aconsejan los servicios jurídicos de Estado, ha negado que tuviera pensado de antemano el calificativo de "aprovechategui" que dirigió a Rivera ante el pleno del Congreso. "Me salió", ha dicho antes de comentar que creía que no estaba en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, que era una expresión coloquial y que no sabía que era un término euskera.

La rivalidad de Soraya y Santamaría

Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal, durante los actos de 2 de mayo / Chema Moya (EFE)

Sobre la polémica generada en torno a la fotografía de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, en la que se ve un supuesto distanciamiento entre ellas, Rajoy ha asegurado que "desconoce" esta supuesta enemistad que ha calificado de "muy machista".

Rajoy ha considerado que se trata de un tema "muy pequeño" y una cuestión "irrelevante" y que si esta imagen fuese de "dos señores", durante la celebración del 2 de mayo en la Comunidad de Madrid, no hubiese copado las portadas de los periódicos por lo que considera que ha sido machista. Ha asegurado que es "irrelevante" y "desconoce absolutamente" esa posible frialdad en la relación entre Sáenz de Santamaría y Cospedal y ha destacado que son dos personas que trabajan "intensamente" y "con una gran capacidad".

Defensa a Gallardón

El presidente del Gobierno ha asegurado también que tiene una "magnífica opinión, la mejor" del expresidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, citado como investigado en el 'caso Lezo', y ha asegurado que es una persona "honrada, decente y competente".

A la pregunta de qué hace mal el Gobierno del PP en Madrid cuando tres presidentes salieron por la puerta de atrás, Rajoy ha precisado que Esperanza Aguirre "abandonó" el puesto para ir de candidata a la alcaldía de Madrid, "no salió por la puerta de atrás", y al señor Ignacio González no lo pusimos en las últimos elecciones" y Cristina Cifuentes ha dimitido "por causas que nada tienen que ver con su gestión". Rajoy ha asegurado que en la Comunidad de Madrid las cosas "van bien" y el empleo está en la cifra más alta de afiliados a la Seguridad Social de la historia.

Subida de salarios

Mariano Rajoy ha coincidido con el presidente de la CEOE, Juan Rosell, en su valoración de que los salarios, especialmente lo más bajos, deben subir en España. "Yo estoy de acuerdo con eso, lo que pasa es que tienen que hacerlo", ha dicho el presidente en referencia al acuerdo de convenios que negocian las organizaciones empresariales y CC.OO. y UGT desde hace tiempo.

"Yo lo hago", ha añadido Rajoy, que inmediatamente ha explicado que su Gobierno ha logrado acuerdos para subir los salarios a los empleados públicos, el salario mínimo interprofesional y las pensiones.

El presidente ha subrayado que, como dice el presidente de la patronal, los salarios pueden subir en España "gradualmente". "Podemos ir subiendo cada año un poco y eso será bueno para la gente", ha opinado al respecto.