La solidaria anécdota de Antoni Daimiel por la que le llaman "inversor gilipollas"

El periodista deportivo Antoni Daimiel visitó este miércoles La Resistencia, el programa de televisión de David Broncano, para una entrevista en la que repasó su trayectoria profesional. Sin embargo, la anécdota de la conversación se produjo cuando Daimiel confesó una historia personal que sorprendió a todos, presentador incluido.

Broncano suele preguntar a muchos de sus invitados por el dinero que tienen en su cuenta bancaria, y pese a que muchos invitados prefieren no contestar a la pregunta, en esta ocasión dio pie para que el periodista confesara una solidaria anécdota personal.

Hablando sobre una las dos propiedades a su nombre, Daimiel contó que un amigo de su hermano "le lió como inversor", para una inversión que no resultó como él esperaba. "Invertí fatal y ahora mismo hay un inquilino viviendo ahí hace años sin pagarme", relataba el experto en baloncesto.

"¿Tienes un okupa en la casa?", preguntaba un desconcertado Broncano, a lo que Daimiel respondía que no le llamaba okupa "porque yo estoy totalmente en contra de los desahucios y muy a favor de la inmigración, porque no es español". "Entonces de momento... Ahí está", dijo Daimiel, reconociendo que por este motivo muchos le llamarán "inversor gilipollas" porque es una casa a la que no acude por este mismo motivo.

"Yo creo que tiene familia", continuaba el periodista. "Todos los años me llama la presidenta de la comunidad de vecinos porque hay que pagar la comunidad. Y no sabrá que ese hombre no paga el alquiler. Y yo le pregunto '¿qué tal va la cosa?'. Y noto que los vecinos están a gusto", continuaba Daimiel entre las risas del público y Broncano.

Riéndose también, Daimiel confesaba que las cosas seguirían igual porque "¿para qué romper ese equilibro?".