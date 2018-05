Emenike, en un entrenamiento: "Tengo sueño, no quiero entrenar"

Emmanuel Emenike lleva camino de convertirse en poco tiempo en uno de esos jugadores míticos que se labran una gran leyenda sin necesidad de acercarse a un balón de fútbol. Sus últimos tres meses en la isla canaria están empezando a parecer una película de José Luis Cuerda.

La ficha estadística de Emenike presenta un blanco gigantesco / LALIGA

Tal y como informaba este jueves el periodista de la SER y el Diario As, Rafa León, el jugador protagonizó un episodio digno de mención. "Tengo sueño, no quiero entrenar", le dijo el jugador a un empleado del club mientras hacía un poco de bici estática en el gimnasio. Este dato sería menos grave en el caso de llevar 20 goles y 15 asistencias, pero es que Emenike no ha debutado aun con Las Palmas.

De hecho en la isla se le conoce más por sus paseos y cenas con amigos por los mejores restaurantes de la capital. La UD Las Palmas ya intentó devolver al jugador a su club de origen a finales de febrero, pero no hubo suerte, por aquel entonces su peso excesivo hacía pensar a los técnicos que su aportación no sería la más idónea.

Lo mejor es que Emenike fue preguntado hace unos días y habló muy claro, quiere seguir el año que viene en el equipo amarillo.