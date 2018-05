Rakitic: 'El doblete no valdrá más si el Madrid pierde la 'Champions''

El jugador del FC Barcelona Ivan Rakitic ha comentado que el doblete que han conseguido al ganar la Copa del Rey y LaLiga Santander no valdrá "ni más ni menos" en función de lo que haga el Real Madrid en la final de la Liga de Campeones frente al Liverpool, y ha valorado la importancia de ganar LaLiga y expresado su deseo de seguir vinculado al Barça.

"Yo también decía que el doblete no valdrá más si el Madrid queda fuera en semis o en la final, ni vale más ni menos. El título más importante cada temporada es LaLiga. Luego tienes unas ganas especiales a la 'Champions' porque es un título europeo", comentó en una entrevista en 'El Personaje' de beIN LaLiga recogida por Europa Press.

Rakitic responde así a las palabras del capitán del Real Madrid Sergio Ramos en las que aseguraba que ganar la 'Champions' igualaba o incluso superaba el éxito del doblete blaugrana. "Las palabras de Sergio se entienden perfectamente y yo a lo mejor en esa situación hubiera dicho lo mismo. Lo importante es estar en esta situación y poder pelear para todos los títulos", expresó.

Sí reconoció, no obstante, que mucha gente esperaba ver al Barça en esa final de la 'Champions' y que fue duro caer ante la AS Roma en los cuartos de final, y más tras ganar 4-1 el partido de ida. "Todo el mundo, con todo el respeto a los otros equipos, esperaba un Barça ahora ahí. En la final. No pudo ser, tenemos que escribir esa autocrítica nosotros mismos y prepararnos para la temporada que viene", aseguró.

"Bueno, para nosotros mismos. Primero me quería 'pegar' a mí mismo. Yo empiezo por mí. Creo que tras haber ganado el primer partido 4-1, sin haber hecho un gran partido, vas a Roma y sinceramente no estaba pensando en 'semis', pero tienes muchas posibilidades de estar ahí y después quedar fuera es un palo importante", reconoció sobre esa derrota.

De todos modos, Rakitic hizo hincapié en la importancia del doblete logrado. "Creo que conseguir un doblete es muy complicado, estamos compitiendo en la Liga más dura de Europa, es un éxito impresionante. Las ganas de conseguir un título europeo están siempre ahí, creo que también con lo cerca que estuvimos para poder pasar a 'semis' duele pero es marcar el primer objetivo de la temporada que viene", manifestó.

En cuanto a los dos partidos que quedan de LaLiga Santander, el croata aseguró que dan importancia a acabar invictos. "LaLiga marca durante la temporada quién ha sido el mejor equipo. Creo que de una manera muy impresionante. Lo más bonito sería acabar la temporada sin perder ninguna partido. Preparando la temporada que viene sería muy importante para nosotros mismos decir: 'Mira, acabamos LaLiga invictos'. Es una situación positiva y eso daría fuerza para la temporada que viene", apreció.

Sobre su futuro, aseguró que quiere seguir siendo blaugrana. "Quiero disfrutar el momento y ojalá estos días me llame el 'presi' y podamos alargar esto mucho más. Es muy complicado retirarte en un equipo tan grande como el Barça porque siempre va a más y a veces hay necesidad de cambios pero sí que quiero estar aquí los más años posibles", auguró.

Pero, de no poder ser así, vería bien volver a ser sevillista. "Si llega el momento de moverme seríaa muy complicado volver a Suiza, a Croacia nunca he ido y no sabría qué equipo escoger y sólo me queda ir a mi casa, a Sevilla. Ojalá pueda volver a vestir la camiseta del Sevilla como he dicho siempre. Sería un gran sueño para mí volver a jugar con la camiseta del Sevilla en el Sánchez-Pizjuán", se sinceró.