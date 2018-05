Quim Torra afronta su investidura con el anuncio de un "proceso constituyente"

El nuevo candidato de JxCat a la investidura, Quim Torra, ha anunciado su intención de poner en marcha un "proceso constituyente" siguiendo el "mandato del 1-O", si bien su elección aún no está garantizada, ya que la CUP ha reabierto su debate interno sobre cuál debe ser su voto. Un día después de que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ungiera desde Berlín a Torra como candidato alternativo, el presidente del Parlament, Roger Torrent, ha convocado para este sabádo a mediodía la primera sesión del pleno de investidura.

¿Qué plan de Gobierno defenderá Torra?

El candidato no ha avanzado su hoja de ruta pero sí ha dado bastantes pistas. En sus primeras declaraciones tras ser designado nuevo candidato de JxCat, Torra ha anunciado en TV3 que impulsará un "proceso constituyente" siguiendo el "mandato del 1-O", ante la "crisis humanitaria" que a su juicio vive Cataluña. Al tiempo, ha pedido "disculpas" por si algunos de los tuits que publicó años atrás causaron "alguna ofensa". Las fuerzas no independentistas han arremetido contra Torra por esos tuits publicados en 2012 y 2013 en los que afirmaba que los catalanes viven "ocupados por los españoles desde 1714" o "el fascismo de los españoles que viven en Cataluña es infinitamente patético".

¿Tiene los votos suficientes?

Con toda seguridad, Torra no podrá ser investido president este sábado, ya que JxCat y ERC suman 66 diputados, insuficientes para alcanzar la mayoría absoluta -68 votos- que se exige en primera votación. Torra tendrá una segunda oportunidad al cabo de 48 horas: en la segunda votación del lunes le basta la mayoría simple, algo que hasta hoy parecía del todo factible, ya que la CUP había reiterado en numerosas ocasiones que se abstendría ante cualquier candidato de JxCat que no fuera Puigdemont.

¿Ha decidido su voto la CUP?

Los anticapitalistas han hecho saltar hoy todas las alarmas en el seno de JxCat y ERC al anunciar que, más allá de la abstención de este sábado, su voto para la votación del lunes sigue en el aire. Producto de estos recelos a facilitar ahora la investidura de Torra, tres asambleas territoriales de la CUP partidarias de cambiar la abstención por un 'no' -en las cuales predominan los militantes de Endavant, uno de los dos grandes sectores internos- han forzado una reunión extraordinaria del consejo político de la formación. El consejo político de la CUP se reunirá el domingo en Cervera (Lleida) para pronunciarse de nuevo sobre los votos de sus cuatro diputados en la investidura, que por lo tanto está en el aire.

El motivo principal que aducen las territoriales que desean reabrir el debate sobre la investidura es que el programa de gobierno con el que puede ser investido Torra no ha sido pactado con la CUP y ya fue rechazado anteriormente. Arran, organización juvenil vinculada a la CUP, ha advertido de que la investidura de Torra es "una mala opción a nivel táctico y estratégico, ya que no sirve para sumar ni romper identitarismos", además de que tampoco sirve para "mantener el embate". Los sectores favorables a mantener la abstención, sin embargo, ponen el acento en la contradicción que supondría decir 'no', cuando anteriormente la CUP se abstuvo en la investidura fallida de Jordi Turull, que pronunció un discurso marcadamente autonomista.

¿Y si no es investido?

Si el 'no' se impusiera sobre la abstención, esto impediría a Torra ser investido en la segunda votación y, muy probablemente, también conduciría a la convocatoria automática de elecciones si el 22 de mayo no ha podido ser elegido un nuevo president.

¿Qué opina el Gobierno y la oposición?

El jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, ha subrayado desde Cádiz que juzgará a Torra "por sus hechos", pero ha garantizado que en todo momento el Ejecutivo hará que se cumpla la ley y la Constitución.

La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha advertido de que Puigdemont ha designado como sucesor al "más radical" que ha encontrado para ser su "títere" y el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, le ha emplazado a que aproveche su discurso de investidura para "marcar una distancia clara" entre "su fase de activista" y una eventual "nueva etapa como presidente".

Según el líder de Catalunya En Comú-Podem en el Parlament, Xavier Domènech, Torra "es un buen candidato para Puigdemont pero igual no es tan bueno para el país".

El presidente del PPC, Xavier García Albiol, se ha mostrado preocupado por la "radicalidad y malas maneras" de Torra, que será un "presidente teledirigido" por Puigdemont.