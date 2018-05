Comienzan los trámites para hacer Duquesa de Franco a la nieta del dictador

Pese a los intentos por parte de los partidos de izquierda de eliminar el ducado, se inician los trámites administrativos para que Carmen Martínez-Bordiú se convierta en duquesa de Franco.

Ya ha finalizado el mes preceptivo desde que se publicó en el BOE la solicitud para quedarse con el título que el entonces príncipe Juan Carlos concedió a su madre, días después de la muerte del dictador, en noviembre de 1975. Nadie más de la familia ha pedido el título y en consecuencia empiezan las gestiones ante el ministerio de Justicia.

Tal y como marca la ley, desde la publicación del edicto hay un periodo de 30 días en los que las personas que se crean con mayor derecho pueden reclamarlo. Y ese plazo ya ha finalizado, sin que nadie más de la familia Franco haya litigado por la posesión del título. Desde 2006, con el gobierno de Zapatero, a igualdad de línea y grado ya no tiene preferencia el varón, como ocurría antes.

¿Qué va a hacer el rey?

PSOE e Izquierda Unida han pedido a Felipe VI la supresión del ducado, pero pese a que el rey firma, (cómo en los decretos ley), es el gobierno el que decide. Y en cuanto a la sucesión es competencia única y exclusiva del ministerio de Justicia.

El asunto es "complejo", como explica el abogado especializado en derecho civil, Marcial Martelo de la Maza, que ha llevado casos de derecho nobiliario. "Es verdad que la facultad de conceder honores y distinciones corresponde al rey, como establece el artículo 62 de la Constitución, pero con sujeción a las leyes".

Y en este sentido la Carta Magna lo dice claramente. Entre las funciones del titular de la Corona está "conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes". Y en la ley de memoria histórica, a la que se está apelando en los últimos meses, por si entrara en colisión, los expertos nos cuentan que cuando se redactó la ley no se contempló, no se planteó la retirada de títulos nobiliarios a nadie. No dice absolutamente nada al respecto.

Y por esta razón, explica Martelo, "el ministerio de justicia tiene las manos atadas", porque para eliminar el ducado habría que cambiar la ley. Todavía quedan unos meses de trámites administrativos pero a finales de año, según el letrado, la nieta de dictador pasaría a ser la duquesa de Franco.

¿Se puede anular o revocar un título?

La naturaleza de los títulos es esencialmente irrevocable. Simplemente, la ley no lo permite.

"Es cierto que en materia nobiliaria sí se puede privar del uso del título a su poseedor, si se considera que su conducta lo hace indigno de ostentarlo, pero esto no supone en ningún caso suprimir el título: simplemente, se desposee de la merced al titular y se llama al que le sigue en el orden sucesorio para que entre en su posesión. En definitiva, el título permanece vigente y vinculado a la familia del desposeído. En todo caso, no parece que la privación del uso título por indignidad fuera de aplicación al caso que nos ocupa, porque lo que se está discutiendo aquí es la pervivencia del título, no la conducta personal de la nieta de Franco", explica Martelo de la Maza.

En el caso de Cristina de Borbón, el rey Felipe VI, revocó el uso del título de duquesa de Palma a su hermana tras su implicación en el caso Noos. Un título que le regaló su padre, el rey Juan Carlos, cuando se casó con Iñaki Urdangarín. Pero estos títulos de la casa real tienen una particularidad que no se rige por las mismas normas que el resto. Se conceden de forma vitalicia y cuando muere el poseedor regresan a la casa real. No vale para los cónyuges, que sólo lo tienen mientras están ligados al noble. Urdangarín dejó de ser duque de Palma y Marichalar, al separarse de la infanta Elena, dejó de ser duque de Lugo.

En la actualidad hay tres personas autorizadas a utilizar un título de la casa real. Las hermanas del rey Juan Carlos, Pilar de Borbón (duquesa de Badajoz), Margarita de Borbón, (duquesa de Soria) y Elena de Borbón (duquesa de Lugo)

¿Qué supone tener un título?

La nobleza ya no conlleva privilegios reales ni legales ni fiscales. Es simplemente "un título honorifico y simbólico", como explica debla Maza y que otorga el rey para tener un "reconocimiento especial" con políticos, empresarios, científicos, deportistas o gente de la cultura.

Desde su proclamación en 1975, el rey Juan Carlos ha concedido 53 títulos, excluyendo los otorgados a su familia que son vitalicios y no hereditarios. Entre los distinguidos, están Adolfo Suarez, el pintor Salvador Dalí, los escritores Vargas Llosa y Camilo José Cela, el exseleccionador de fútbol, Vicente del Bosque, el dibujante Antonio Mingote, y los científicos Valentín Fuster o Santiago Grisolía, entre otros.

Aunque "los títulos no se traspasan automáticamente de padres a hijos cuando aquellos mueren", eso no significa que haya que rehabilitarlos, sino que hay que pedir la sucesión al Ministerio de Justicia , como ha hecho Carmen Martínez-Bordiu, y que el ministerio tras la pertinente tramitación administración, apruebe dicha solicitud. En este capítulo hay una anécdota. Salvador Dalí, pidió que su título de marqués que le otorgó el rey Juan Carlos, se convirtiera en vitalicio para que no lo heredara su familia. No tenía hijos.

¿Cuánto cuesta?

Heredar un título sin grandeza de padres a hijos o entre hermanos está gravado con 700 euros, que se puede elevar a 3.000 euros si tiene grandeza de España. Si es entre parientes más lejanos, se multiplican los impuestos, como en las herencias.

Pero en el caso del ducado de Franco, como nos cuenta Martelo de la Maza, "está exento de derechos fiscales en su creación y en la primera transmisión, con lo cual no tiene que pagar el impuesto correspondiente". Hay dos tipos de títulos. Con grandeza y el tratamiento es "excelentísimo". Y sin grandeza y el tratamiento es "ilustre".

Imagen de archivo de Carmen Martínez-Bordiú con la familia Franco en el bautizo de su hijo, Luis Alfonso / Getty images