Najwa Nimri, protagonista de 'Vis a vis', le confiesa a Broncano la "millonada" que tiene

Este jueves, Najwa Nimri, protagonista de Vis a vis, acudió a La Resistencia para hablar con David Broncano de su vida profesional y personal, excusa que aprovechó el presentador para hacerle la pregunta que hace a todos sus invitados: "¿Cuánto dinero tienes?".

"Me encantaría contestarte una cifra del copón", le dijo entonces la actriz, a lo que Broncano le respondió que a él también le gustaría "porque quiero que alguien quite del medio al puto Antonio Resines".

Aunque parecía que estaba solo bromeando y siguiéndole el juego al humorista, Najwa miró fijamente a los ojos a Broncano para resultar lo más sincera posible: "A Resines lo he visto por el barrio y, por cómo va y los abrigos que lleva, puede que maneje esa cifra...o no. Yo si te puedo decir que tengo ahora mismo 12 millones y medio de euros".

Y añadió: "Supero a Resines por medio millón".

David Broncano admitió que no la creía y entonces ella le dijo lo siguiente: "No te lo crees, pero ese es tu problema. Tú ves a Resines y te crees que tenga 12 millones de euros, pero me ves a mí y...".

"No es por patriarcado es porque Resines ha hecho series en Telecinco de años y ahí es donde se mueve la gallina. Tú no has hecho esas cosas", le contestó el cómico.

¿La aplaudida respuesta de Najwa Nimri? "Hago otras cosas. No he vendido muchos discos, pero he vendido mucha droga", bromeó la también cantante.

Acto seguido, Broncano sacó su lista de famosos más ricos y puso a Najwa en primer lugar.

Si no se ha tirado el rollo, @Najwa_Nimri supera a Resines y pasa a ser la invitada con más gallina en el banco. #LaResistencia pic.twitter.com/HgjrEcbdAA — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) 10 de mayo de 2018