Spotify predice en qué puesto van a quedar Amaia y Alfred en Eurovisión

Este sábado 12 de mayo se celebra en Lisboa la 63ª edición del Festival de Eurovisión. Desde hace ya varias semanas este evento ha estado en el punto de mira de todos los aficionados e incluso a nivel particular se han estado haciendo apuestas de la posición en la que van a quedar alguno de los países, entre ellos España.

Amaia y Alfred, concursantes de Operación Triunfo 2017 y representantes de España en esta nueva edición de Eurovisión, aterrizaron en los escenarios del Altice Arena de Lisboa a principios de mayo para ensayar y dejarlo todo a punto para el encuentro tan esperado de este fin de semana.

Después de ver las dos semifinales, han salido los favoritos de este encuentro entre los que destacan República Checa, Israel, Chipre, Noruega o Francia. Aunque este año España está más volcada que nunca con nuestros representantes Amaia y Alfred, derivado también de su paso por Operación Triunfo, las apuestas no auguran una victoria para nuestro país.

Spotify también se ha sumado a la fiebre eurovisiva y ha predicho en qué puesto quedará España y quién ganará esta edición del festival.

Teniendo en cuenta las escuchas que se han hecho en la plataforma de música, Spotify ha hecho un ranking de los posibles puestos en los que quedarán los diferentes países. Según la plataforma, la que quedaría en el puesto número uno sería Israel con la cantante Netta y su canción Toy. Una melodía reivindicativa, pero sin olvidar el ambiente festivo de este encuentro.

En el segundo puesto tenemos a Chipre con Eleni Foureira y la canción Fuego, y en el tercer puesto se encuentra Suecia con Benjamin Ingrosso y su canción Dance You Off. Sin embargo, Spotify pone a España en el puesto número 13, algo nada despreciable teniendo en cuenta que el año pasado quedamos en el último puesto.

Asimismo, la plataforma ha querido hacer el top 10 de países que más volcados están con este festival, comparando el nivel de escuchas que se han producido, el que ocupa el puesto número uno es para España seguido de Suecia, Alemania, Reino Unido, Italia, Noruega, Países Bajos, Finlandia, Polonia y por último Australia.

Amaia y Alfred ya eran conocidos antes de entrar en el concurso y esto ha provocado un pequeño impulso para que su fama sea mayor. La canción presentada este año al festival, 'Tu canción', ha saltado las fronteras de España y se ha hecho muy popular en otros países como Reino Unido, Suecia o Países Bajos.

Es evidente que en España es donde más se ha escuchado esta melodía, comprendiendo el 90% de reproducciones entre el domingo pasado y este miércoles, y los que más escuchan esta canción son mujeres, un 60% del total, según datos recogidos por Spotify.

top 20 de Eurovisión 2018

1. Israel (Netta – Toy)

2. Chipre (Eleni Foureira – Fuego)

3. Suecia (Benjamin Ingrosso – Dance You Off)

4. Finlandia (Saara Aalto – Monsters)

5. Australia (Jessica Mauboy – We Got Love)

6. Francia (Madame Monsieur – Mercy)

7. Alemania (Michael Schulte – You Let Me Walk Alone)

8. Noruega (Alexander Rybak – That's How You Write a Song)

9. Bulgaria (Equinox – Bones)

10. Dinamarca (Rasmussen – Higher Ground)

11. Italia (Ermal Meta & Fabrizio Moro – Non mi avete fatto niente)

12. Estonia (Elina Nechayeva – La forza)

13. España (Amaia y Alfred – Tu canción)

14. Ucrania (Mélovin – Under the Ladder)

15. Irlanda (Ryan O'Shaughnessy – Together)

16. Lituania (Ieva Zasimauskaitė – When We're Old)

17. Portugal (Cláudia Pascoal – O Jardim)

18. República Checa (Mikolas Josef – Lie to Me)

19. Reino Unido (SuRie – Storm)

20. Austria (Cesár Sampson – Nobody but You)