España no siempre queda mal en Eurovisión

Eurovisión no es solo para europeos. ¿Alguna vez se han preguntado por qué Israel participa en Eurovisión si no son europeos? La respuesta es muy sencilla. Porque no es un festival europeo. Eurovisión es el nombre bajo el que un conglomerado de radiotelevisiones se agrupan para intercambiarse material informativo. También conocido como la EBU (European Broadcasting Union o Unión Europea de Radiodifusión) inicialmente estaba compuestapor países de Europa y de la cuenca del Mediterráneo, pero que ha ido incorporando varios países más allá de las fronteras de este territorio. En la actualidad lo componen 56 países activos y otros 25 colaboradores de todo el mundo. Es por esto por lo que desde hace tres años Australia participa en el Festival de la Canción. La señal llega también a China o Estados Unidos, entre otros, aunque, de momento, solo lo hacen como seguidores.

Las votaciones no responden a estrategias políticas. Es fácil escuchar durante la semana en la que el Festival tiene lugar que Eurovión es todo "politiqueo". Cada año lo mismo. Cabe aclarar la forma en la que se reparten las puntuaciones. Aunque en casa solo veamos tres galas (dos Semifinales y la Gran Final) son nueve las veces que los cantantes de todas las delegaciones pasan por el escenario a defender su tema, sin contar los ensayos. Hay tres días en los que se celebran las Semifinales de Jurado y la Final de Jurado. Galas exactamente idénticas a las que sí se emiten en televisión, donde un jurado profesional de cada país participante vota sus actuaciones favoritas. Algunos de los integrantes de este grupo han sido antiguos participantes del Festival o sonados nombres de la música del país en cuestión. Su puntuación vale un cincuenta por ciento del total. El otro tanto restante, es decisión del público. De toda la audiencia que sigue Eurovision desde sus casas y mandan mensajes de texton realizan llamadas o votan a través de la aplicación móvil. Nadie puede votar a su propio país y hay un límite en el número de votos que se pueden realizar.

Salvador Sobral, ganador de Eurovision 2017 / Getty Images

No siempre ganan los mismos. Esto es algo que se dice mucho de Suecia, sobre todo. Y quizá la culpa de este otro falso mito de Eurovisión la tenga la histórica victoria del grupo ABBA en 1974, que ha sido reforzada por las dos recientes actuaciones ganadoras de Loreen en 2012 y de Måns Zelmerlöw en 2015. Pero si repasamos el palmarés de este Festival observamos que de las 62 ediciones que se han celebrado, los suecos solo han conseguido el micrófono de cristal 4 veces. España lo ha hecho en dos ocasiones, un resultado del que no todos los países participantes pueden presumir. Este año Eurovisión se celebra en Lisboa después de que el portugués Salvador Sobral le diera al país luso la primera oportunidad de ser el anfitrión de tan sonado evento. La benjamina Australia mantiene su marcador a cero. Y aquí viene para muchos la sorpresa. El país que más veces ha quedado en primera posición es Irlanda. Hasta en 7 ocasiones han sido los vencedores del certamen.

Y una más. España no siempre queda mal. Otro tópico que se repite año tras año es el que se empeña en dejar a España por los suelos eurovisivos. Pero es fácil explicar que no es cierto eso de que España siempre resulta de los últimos en la clasificación final. Solo hay que revisar las listas de puntuaciones de los años anteriores para comprobar lo contrario. De las cincuenta y ocho veces que hemos participado en el Festival de Eurovisión, en veintiocho ocasiones hemos quedado de los diez primeros. Las más recientes en 2001, 2002, 2003, 2004, 2012 y 2014, y recuerden que participan un total de cuarenta y tres países.