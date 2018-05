El delator de 'Lezo' sobre el exdelegado del PP ceutí: "Los 400.000 euros se los entregué en Dominicana en una tarjeta"

La confesión de Diego García Arias, exgerente de Inassa en Colombia y vinculado a la empresa de aguas desde 1997, primero en Agbar y después en la filial del Canal de Isabel II hasta 2017, relata en su larga confesión ante el juez Eloy Velasco y el fiscal Carlos Yáñez el episodio en el que el exdelegado del Gobierno del PP en Ceuta, Luis Vicente Moro, viaja a República Dominicana a cobrar 400.000 euros de comisión que tenía pactado por la operación de compra de Emissao por parte del Canal.

Edmundo Rodríguez, número dos de Ignacio González en Latinoamérica, está al frente de la compra de la brasileña Emissao y conoce la supuesta mordida de cada alto cargo y empresario implicado. Por eso Diego García acudió a él para que apremie al exdirigente popular y retire su parte de República Dominicana, escondida en las cuentas del exgerente colombiano, según recoge la grabación a la que ha tenido acceso la Cadena SER.

"Los 400.000 a Luis Vicente Moro se los entregué en República Dominicana. Fue a sacar 400.000, en esa ápoca no había ningún problema con eso, ahora no se puede". El fiscal interrumpe "¿Con el propio Luis Vicente Moro?. Diego García continúa "Si, Edmundo me dijo: - Luis Vicente va a ir allá. Yo estaba desesperado con eso, le decía, este hombre qué, y no quiero tener esa plata, ¿Qué hago, Edmundo?. Y me dijo -Vete para Dominicana" Según Diego García, desde 2012 a 2016 pasaba una semana en Colombia y tres por los distintos países donde el Canal tiene filiales.

El viaje del exdelegado del PP en Ceuta se consumó, según la confesión. "Fue a Dominicana. Me encontré con él. Nos alojamos en el Hotel Embajador. Fuimos al banco, lo dejé con mi ejecutivo de cuentas, él es un poco torpe en el tema de claves, perdón. Le ayudamos con las claves, consignamos el dinero y se le entregó una tarjeta del Banco Hipotecario Dominicano (BHD). Le dijimos que se fuera a España con esa tarjeta y lo retirara en cajeros electrónicos. No sé si sacó toda la plata o no, ni sé su número de cuenta, pero se le entregó una tarjeta y con eso se cumplió con Luis Vicente Moro".

En otro momento del interrogatorio, el fiscal Carlos Yáñez pregunta por la relación de Vicente Moro con Ignacio González. "Luis Vicente Moro era asesor de Esssentium. No tengo documentación pero lo escuché en el año 2015. Edmundo llegó a la Junta Directiva de Inassa con un papel y dijo - Essentium me quiere cobrar porque violamos un acuerdo que yo firmé".

Según Diego García Arias, el pago a ese incumplimiento fue un contrato amañado millonario en el Canal de Isabel II. "Cuadraron un contrato del Canal de Isabel II para compensar esto. Más de veinte millones de dólares, fue después de 2015. Adrián Martín (exdirector del Canal) lo sabe, me dijo Edmundo Rodríguez. Me lo dijo, Adrián sabe que hay que darles el contrato a essentium para compensarle".