Gwyneth Paltrow desvela un 'spoiler' de la segunda entrega de 'Vengadores: Infinity War'

La fiebre de la última película de Los Vengadores sigue intacta desde que se estrenó en España el 27 de abril. De hecho, el día que vio la luz recaudó 630 millones de dólares, el estreno más taquillero de la historia.

Los aficionados a esta saga ya han especulado sobre el futuro de los superhérores y sobre lo que pasará a continuación en la última entrega de esta historia. Sin duda fue un final que dejó con ganas de más a los espectadores y dos horas y media de película supieron a poco.

Muchas personas no pudieron ver Los Vengadores: Infinity War el día del estreno, por lo que han tenido que hacer milagros para evitar los spoilers. Aun así, parece que esto no es suficiente ya que Gwyneth Paltrow, actriz que interpreta a Pepper Potts, pareja de Iron Man, ha desvelado un detalle bastante importante de la continuación de la película.

Durante una entrevista hecha por la revista oficial de Los Vengadores: Infinity War, la actriz habla sobre el futuro de la relación entre Tony Stark (Iron Man) y Pepper Potts: "Pepper y Tony tuvieron un largo viaje juntos (...) Obviamente ella comienza como su obediente asistente, y luego la relación evoluciona, y ahora están casados y tienen un hijo". Este último detalle es el que ha sorprendido por el simple hecho de que en esta última entrega no se habla nada de un hijo entre ambos, pero es posible que en la continuación de la película la cosa cambie considerablemente.

Según recoge el diario The Independent, una usuaria de Twitter, Ashley Renae fue quien descubrió este spoiler. El tuit de la internauta pertenece a una cuenta privada, pero se puede leer lo siguiente: "He encontrado esta revista de Infinity War hoy y hacen entrevistas a los actores de la película y me vas a perdonar Gwyneth, pero Tony y Pepper no tienen ningún hijo, ¿no?".