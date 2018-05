Quim Torra promete en un duro discuro "trabajar sin descanso" para formar "la república catalana"

El candidato de JxCat a ser investido presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha iniciado su discurso de investidura de este sábado reivindicando a Carles Puigdemont como president "legítimo" y ha prometido ser "leal al mandato del 1-O" para "construir un Estado independiente en forma de república".

Torra anunció que si es elegido nombrará a un comisionado para “evaluar y reparar los efectos de la aplicación del artículo 155”, retirará la “ignominiosa demanda” que el Gobierno presentó contra los impulsores de la consulta del 9-N y que recuperará y ampliará las embajadas cerradas".

En su intervención en la primera sesión del debate de investidura en el Parlament, Torra ha recalcado que "nuestro presidente es Puigdemont": "Yo hoy no tendría que estar aquí haciendo este discurso de investidura. Debería estar el presidente legítimo de Cataluña".

Con un lazo amarillo en la solapa de su traje, Torra ha recalcado que Cataluña se encuentra acutalmente "en un momento político excepcionalmente anormal y esto afecta de manera profunda la legislatura". El candidato ha hecho un repaso de los últimos intentos de investidura (el de Puigdemont, los dos de Sànchez y el de Jordi Turull), confesando que "nadie está tan dolido" como él por haber llegado hasta este punto.

En su discurso, Quim Torra ha ofrecido su "mano tendida" al Gobierno de Mariano Rajoy para comenzar a establecer un diálogo que permita resolver la crisis catalana "de gobierno a gobierno". "¿Hablamos, señor Mariano Rajoy? Por nosotros no quedará, no renunciamos a nada", ha dicho en castellano y ha reprochado a Felipe VI su rol en el conflicto catalán: "Majestad, así no".

Una propuesta de Constitución de la república de Cataluña



Torra, que en su locución casi no ha hecho referencia a las medidas que implementaría de ser elegido president, ha prometido impulsar durante la legislatura una "propuesta de Constitución de la república de Cataluña", posterior a un proceso constituyente que ha considerado "una oportunidad única que pocos países tienen en su historia".

"¿A quien puede darle miedo que nuestro país se construya desde la máxima radicalidad política?" se preguntaba Torra durante su intervención.