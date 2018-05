Manel Navarro le recuerda a Israel que él inventó antes los "gallos"

Muchas veces es mejor tomarse las cosas con humor y eso es lo que ha hecho Manel Navarro, el pasado representante de España en el Festival de Eurovision en el año 2017, durante la gala de este año celebrada en Lisboa.

El cantante español ha bromeado en las redes sociales con la canción que interpreta Israel, la ganadora de Eurovision 2018, y es que Netta, durante su 'Toy', empieza a cacarear. Manel ha querido dejar claro que eso "lo hizo antes" recordando el gallo que se le escapó el año pasado en Kiev cuando cantó 'Do it for your lover'.

Cuando terminó la gala, el propio Manel Navarro continuó con la broma en Twitter: "El año pasado quedo último con un gallo y este año gana una gallina".

Así que el año pasado quedo último con un gallo y este año gana una gallina... #Eurovision pic.twitter.com/EfvXQbb8jp — Manel Navarro Music (@ManelNMusic) 12 de mayo de 2018