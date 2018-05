Morales: "Paco nos supo tocar el corazoncito desde el primer día"

El partido más loco de la temporada ha terminado con la victoria del Levante (5-4) ante el Barcelona, que ha perdido 43 partidos ligueros después. En esa victoria ha sido clave Morales, que ha cuajado una gran temporada. Tras el partido, ha pasado por los micrófonos de la SER: “Ha sido un partido de locos, creo que hemos sabido interpretar muy bien nuestras transiciones defensa - ataque. Sabíamos que plantaban la línea en el medio del campo y hemos intentado buscarles la espalda y hemos estado muy acertados de cara a puerta”.

Morales, que ha reconocido que “cada vez que metíamos un gol estábamos alucinando, estábamos como aturdidos”, ha explicado la manera de afrontar los últimos minutos en los que han cortado la sangría de goles blaugrana: “Hemos intentado parar el partido, no hacerlo de ida y vuelta y hacer los ataques un poquito más largos”.

Pero si sobre alguien se ha deshecho en elogios ‘el comandante’, ha sido sobre Paco López: “Primero nos ha cambiado la mentalidad. Cuando se destituye a Muñiz el equipo estaba muy apático, Paco dijo que teníamos que cambiar sobre todo la manera de afrontar los partidos, le mete mucha pasión a esta profesión, sabe todo lo que se cuece dentro de un vestuario y desde el primer día nos llenó de ilusión, nos supo tocar el corazoncito y con cuatro o cinco aspectos tácticos, cuatro o cinco salidas de balón y cuatro o cinco ajustes en ataque hemos visto un Levante muy diferentes. Desde su llegada el equipo ha ido para arriba y él tiene bastante culpa de ello”.

Por último, ha asegurado: “Me encuentro muy bien, estoy con mucha confianza y la verdad que me están saliendo bien las cosas. Estoy enamorado de la afición del Levante por todo el cariño que me muestra no solo en cada partido sino en el día a día”.