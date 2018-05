La trama del canal investigó a los huéspedes del hotel en Cartagena para saber si grabaron a González

La trama del Canal de Isabel II, con Ignacio González al frente de la empresa pública y la vicepresidencia de Madrid, llevó a cabo un contraespionaje exhaustivo a cuenta de las filiales de la empresa pública en Colombia para averiguar quién le espió en su viaje a Cartagena de Indias (Colombia) en agosto de 2008, un vídeo difundido en 2009 y que aceleró las pesquisas del círculo de González para averiguar quién estaba detrás.

Documentos a los que ha podido acceder la Cadena SER / Cadena SER

El vídeo vio la luz el 29 de abril, dos meses más tarde, junio de 2009, el gerente de la Triple A e investigado en el caso Lezo, Ramón Navarro Pereira, escribe un correo a Edmundo Rodríguez, número dos de González en Latinoamérica, incorporado al sumario. Bajo el asunto “archivos solicitados” escribe: “Estimado Edmundo: Anteriormente te mandé tres correos con los archivos que me pediste, pero algunos no pudieron pasar por su tamaño. Te estoy enviando la forma de poder acceder (…) por favor déjame saber en el momento que hayas encargado los archivos para proceder a borrarlos inmediatamente”.

Según los documentos que obran en el sumario, incautados en el domicilio en Colombia de Edmundo Rodríguez, el expresidente de Inassa (filial del Canal en Latinoamérica), los detectives colombianos realizaron un informe por encargado de la Triple A e Inassa. El documento pone en el foco a la propia excúpula del Canal, los “acompañantes de confianza” de Ignacio González y su “anillo de seguridad”.

El apartado denominado 'análisis de inteligencia' incluye un largo anexo que bajo el título “contextualización del caso, antecedentes, posibles enemigos" detalla las batallas internas del PP nacional y autonómico, cita a los supuestos empresarios amigos y 'enemigos' de González, su enfrentamiento con Mariano Rajoy y las dificultades del exdirigente autonómico para hacerse con la presidencia de Caja Madrid.

Además, investigan a cualquier persona que coincidió con Ignacio González desde su salida de Madrid hasta su regreso: los huépedes del hotel Sofitel Santa Clara de Cartagena, donde se alojó González y la comitiva, sus familias y acompañantes, el registro completo de pasajeros de las aerolíneas en las que viajó y los escoltas de seguridad. Treinta personas fueron identificadas con nombre, apellido, documento de identidad, número de habitación donde se alojaron entre el 29 de agosto y el 1 de septiembre de 2008 y las horas de check in-out.

Cruce de datos personales

Investigaron especialmente los nombres de pasajeros del vuelo de Avianca Madrid-Bogotá que se alojaron en el mismo hotel Santa Clara. Sobre estos, documentan sus movimientos. Un caso lo descartan porque “ingresa al hotel en compañía de su familia”. Y a otros dos clientes porque "Salieron del hotel después que Ignacio González y además el día de la grabación ilegal ingresaron prostitutas a sus habitaciones, lo que no los sitúa dentro del contexto de un seguimiento, ya que su misión hubiese sido estar al pie del cliente y no en actividades de placer”. El informe recoge incluso el nombre de estas mujeres.

Españoles, "blancos de la investigación"

También dedican un apartado especial a los huéspedes españoles alojados en el hotel. Una vez identificados, escriben, “es claro que las personas no viajaron en el mismo vuelo que la víctima a Bogotá, lo que los excluye como blancos de investigación, no obstante, llama la atención el caso de I.M, pero la misma no se examina toda vez que a pesar de entrar y salir el mismo día que el cliente, esta hace check out hacia las 21:13 y como se observa en el video la toma fue realizada entre las 21:04 a las 21:15, como además no pudo hacer la toma del día siguiente del desayuno” escriben.

El cliente "González"

El informe de contraespionaje concluye: “No fueron agentes de inteligencia estatales ni privados, lo cual reduce el espectro de búsqueda al círculo de confianza del cliente, y al anillo de seguridad que lo acompañó”.

El cliente a quien se refiere es Ignacio González, de un informe que de nuevo fue cargado a las arcas de las filiales latinoamericanas del Canal.