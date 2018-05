El funeral de Stephen Hawking abre las puertas a los "viajeros del tiempo"

El 28 de junio de 2009, el físico teórico, astrofísico, cosmólogo y divulgador científico británico Stephen Hawking preparó una fiesta, conocida como la "fiesta del siglo", mediante la que pretendía reunirse con auténticos viajeros del tiempo. Para ello preparó botellas del mejor champán francés, mesas llenas de canapés, sándwiches de pepino, globos, música y pancartas. Sin embargo, nadie acudió a la misma.

Sin embargo, estaba bastante seguro de que nadie acudiera al evento. En 1992, Hawking ya había propuesto que los viajes en el tiempo eran imposibles, por lo que llevó a cabo esta fiesta para demostrar su teoría. En declaraciones a ArsTechnica, el científico explicó que estuvo esperando "un buen rato" para reunirse con los viajeros en el tiempo. Sin embargo, nadie acudió al evento.

La última oportunidad para despedirse de Hawking



Tras su muerte, los viajeros en el tiempo podrán darle su último adiós al físico inglés. A petición de los hijos del físico, la Fundación Stephen Hawking ha sometido a sorteo un millar de entradas gratuitas para el funeral de Hawking, que se celebrará en la abadía de Westminster (Londres) el próximo 15 de junio. Un funeral que permite el acceso a todas aquellas personas que lo deseen, incluso aquellas que todavía no han nacido.

En la página web de la entidad, donde pueden solicitarse las entradas para el funeral hasta la medianoche del 15 de mayo, la fundación abre la puerta a los viajeros del tiempo. En el formulario de solicitud, la institución permite registrarse a todas aquellas personas que hayan nacido entre 1918 y 2039, abriendo las puertas a los viajeros del futuro.

"Todo es posible, hasta que se demuestra lo contrario"



La fundación permite registrarse a los nacidos en el futuro. / Fundación Stephen Hawking

En declaraciones a la cadena británica BBC, un portavoz de la institución ha dicho que han decidido aceptar a gente nacida más allá de 2018 puesto que todavía no se ha demostrado que no existan: "No podemos excluir la posibilidad (teórica) del viaje en el tiempo, pues no ha sido descartada de manera satisfactoria. Todo es posible, hasta que se demuestra lo contrario".

Según el portavoz de la fundación, por el momento se han recibido unas 12.000 solicitudes de alrededor del mundo. De hecho, subrayó que son "de alrededor" puesto que no creen que nadie que piense que la Tierra es plana vaya a asistir. Sin embargo, tan solo 1.000 personas podrán acudir al funeral del físico. Un evento multitudinario al que acudirán algunas de las eminencias más relevantes del campo de las ciencias y los máximos representantes de distintos campos.