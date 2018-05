"Los jugadores del Mérida han rodeado al árbitro y éste ha anulado el gol"

Tras las lamentables imágenes sucedidas al final del partido entre el Córdoba B y el Mérida, José María García, entrenador del conjunto andaluz, ha querido defender a sus pupilos en la Cadena SER.

El cuadro blanquiverde descendió tras perder 1-2 pero el encuentro estuvo envuelto en una polémica tremenda. Pues el equipo cordobés descendió con un gol en el 102 tras dos tantos anulados y la expulsión de su portero. Tras todo ello, jugadores de ambos equipos se enzarzaron llegando a las manos y, con algunos jugadores locales, tratando de agredir al colegiado.

Mérida y Córdoba B firman el final más polémico (con descenso incluido) El partido acabó con tangana y agresiones y el árbitro se marchó al vestuario escoltado por la Policía

"Tanto el Córdoba como el Córdoba B rechazamos cualquier acto de violencia y lo que ha pasado no es justificable, pero es injusto que se nos tilde de un equipo que no respeta el fair play", comentó el entrenador.

Tras ello, pasó a explicar lo sucedido en el descuento. "Nos anulan un gol en el minuto 90 y luego nos empatan en el 93. Tras ello, en el minuto 94 hacemos el 2-1. Pero el asistente lo anula. Nuestros jugadores piden explicaciones al asistente y al árbitro, porque es claramente un gol legal y el árbitro reconoce que se han equivocado y concede gol. Entonces pasamos a celebrar el gol cuando varios jugadores del Mérida le rodean y no sabemos porqué pero levanta la mano y anulan el gol por fuera de juego. Tras ello, minutos después nos expulsan al portero y en el minuto 102 meten el segundo gol y pita el final del partido".

Eso sí, aunque considera que el árbitro les ha perjudicado no quiso hablar de robo. "La situación que hemos vivido ha sido indescriptible e increíble, no sé ni como valorarla. No quiero decir ni robado ni no robado, yo quiero que salga todo lo que ha pasado, no sólo las imágenes finales, también las imágenes del momento en el que nos anulan el gol legal".

Por último defendió a sus jugadores asegurando que ninguno de ellos trató de agredir al trencilla. "He hablado con los dos jugadores y han ido a pedirle explicaciones al árbitro pero me dicen que en ningún momento se le ha intentado agredir como pone en el acta. Me consta que los jugadores han perdido perdón".