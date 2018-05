El Olympique de Marsella alerta sobre los "provocadores" en la final de Lyon

El presidente del Olympique de Marsella, Jacques-Henri Eyraud, aseguró este lunes que su club no esperaba llegar esta temporada a la final de la Liga Europa, que afrontarán el próximo miércoles "sin nada que perder".

"Esta es nuestra primera temporada completa al frente del Marsella y no pensábamos llegar a la final de la Liga Europa ni clasificarnos para la Liga de Campeones", señaló a la televisión BFMTV el hombre puesto al frente del club por el multimillonario estadounidense Frank McCourt, propietario de la entidad desde hace año y medio.

En cuanto a la seguridad, Eyraud se mostró convencido de que no habrá problemas, apeló a que el partido "sea una fiesta" y pidió a los aficionados de su club que se dirijan directamente al estadio y que no viajen si no tienen entrada. Aunque negó que la afición del Marsella sea violenta, reconoció que puede haber "provocadores que pueden crear incidentes".

Pese a la rivalidad entre el Marsella y el Lyon, ciudad que acogerá la final, el presidente señaló que su club es el de la mayoría de los franceses, como demuestra una reciente encuesta que asegura que el 70 % de los aficionados al fútbol tiene una "buena opinión" del club.

Eyraud aseguró que su proyecto "seguirá avanzando" pase lo que pase en la final contra el Atlético de Madrid y aseguró que los planes van "más deprisa de lo esperado". "Hemos ganado más de lo esperado (...) Pero vamos a seguir reconstruyendo un club según un plan que va a durar aún varias temporadas", dijo el presidente, que señaló que desde la adquisición de McCourt se han invertido 118 millones de euros en fichajes.

Con ese dinero y el que pondrán sobre la mesa las próximas temporadas, "se puede llegar lejos", dijo Eyraud, quien aseguró que "hace falta tiempo" para consolidar un proyecto dirigido en su faceta deportiva por el español Andoni Zubizarreta.

La exigencia del 'fair play' financiero

El presidente aseguró que están en contacto con la UEFA para convencerles de que su proyecto no contraviene las normas de equilibrio presupuestario, el conocido como "fair play" financiero. "Les estamos diciendo que vamos a tener pérdidas al menos en los dos primeros años, pero que es necesario para afianzar las cuentas", dijo.

Sin desvelar detalles, aseguró que el club se reforzará la próxima campaña, al tiempo que aseguró que seguirán en el club sus principales estrellas, los franceses Florian Thauvin y Dimitri Payet, además del entrenador, Rudi Garcia