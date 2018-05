Los mejores 'sketches' sobre comida y bebida de Pantomima Full

Los sketches de Pantomima Full están llenos de topicazos y lugares comunes. A los humoristas Alberto Casado y Rober Bodegas se les da muy bien detectar lo que la gente piensa, dice o hace sobre un determinado tema y, con la gastronomía, a juzgar por todos los vídeos que le han dedicado, se sienten muy cómodos. ¡Les flipa!

Una de sus mayores virtudes es que no necesitan gastar muchas palabras para dar en el clavo. Para ridiculizar a quien se declara amante del gin-tonic, por ejemplo, solo matizan que le gusta siempre y cuando no lleve solo ginebra y tónica porque, en tal caso, le resulta demasiado amargo. Se ríen del que asegura que el vermut de barril está mucho mejor que el de botella porque, en realidad, todos sabemos que no los distingue. Y parodian a los defensores de la comida sana recordándoles sus contradicciones y la dudosa fiabilidad de fuentes de información.

Lo que empezó como una forma de promocionar sus actuaciones en teatros ha acabado siendo su mayor fuente de éxito. Sus vídeos, protagonizados siempre por alguien a quien le flipa algo, ya suman más de 18 millones de visualizaciones en YouTube. En Facebook ya rozan los 140.000 seguidores, pero también arrasan en Twitter e Instagram. Estos son sus mejores sketches de temática gastrónmica:

Me flipa el 'gin-tonic'

Me flipa el vermut

Me flipa Mercadona

Me flipa el vinito en casa

Me flipa el café

Me flipa comer sano

Me flipa Malasaña

Me flipa pedir vino

Me flipa cocinar

Me flipa cenar fuera

Me flipan las terrazas