Esto fue lo que dijo el espontáneo que se coló en el escenario de Eurovisión

En 2010, el espontáneo Jimmy Jump se colaba en el escenario principal del Fornebu Arena y boicoteaba 'Algo pequeñito', la canción interpretada por el español Daniel Diges durante el LV Festival de Eurovisión. Mientras Diges cantaba su canción, el espontáneo accedía al escenario y se unía a la coreografía, colocándose entre los bailarines.

Varios años más tarde, en 2016, la vencedora del certamen Jamala tuvo que enfrentarse a un fan australiano que no dudó en subirse al escenario y enseñar su trasero a todos los asistentes del espectáculo. Este año, un nuevo espontáneo ha tratado de boicotear una canción. Concretamente 'Storm', la canción escogida por la delegación de Reino Unido, que fue interpretada por SuRie.

Un experto del boicot

Durante la actuación de la representante inglesa, un hombre accedió al escenario, le robó el micrófono y gritó un mensaje antes de que los responsables de seguridad lo redujeran. Segundos más tarde, SuRie recuperó su micrófono y terminó la canción como si nada hubiera pasado. Sin embargo, todos se preguntaban quién era el espontáneo y qué fue lo que dijo.

Well, I\'ve always said anything can happen at Eurovision ... 🤷‍♀️ — SuRie (@surieofficial) 12 de mayo de 2018

El joven, que accedió al escenario con una camiseta en la que podía leerse el mensaje 'The Working of The UK STATE MAFIA: UK Media. By Dr A.C', ha sido identificado como el rapero, activista político y espontáneo 'Dr. ACactivism'. Se trata de un habitual en los eventos multitudinarios de Reino Unido que ha boicoteado los Premios Nacionales de Televisión de Reino Unido este año y que en el pasado se ha colado en la final de 'The Voice' y en 'The Nolan Show', tal y como recoge Mirror.

El mensaje del espontáneo

En lo que respecta al mensaje, el espontáneo gritó "For the Nazis of the UK media, we demand freedom". Un mensaje que, traducido al castellano significa "para los nazis de los medios de comunicación de Reino Unido, pedimos libertad". Un mensaje acompañado de una camiseta en la que se podía leer el título de su próximo libro junto a una invitación para comprarlo en Amazon.

Hasta la fecha, el espontáneo ha lanzado varios libros en formato electrónico en los que habla sobre la "corrupción" de los medios de comunicación de masas, razón que denuncia en cada uno de sus saltos. Por esa misma razón, el joven decidió asaltar Eurovisión para denunciar, una vez más, la mala praxis en los medios de comunicación del país.