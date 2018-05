Messi: "Sería terrible ver a Neymar en el Madrid"

Leo Messi concedió una entrevista a TyC Sports, televisión argentina, en la que habló claramente sobre el futuro de Neymar y calificó de "terrible" ver al brasileño en el Real Madrid.

Piensa La Pulga que Neymar ganó en el Barça "títulos importantes" y que sería "un golpe muy fuerte" que se fuera al eterno rival: "Les haría más fuerte desde lo futbolístico, hablo con él, ya lo sabe".

Habló sobre su competencia con Cristiano Ronaldo y del Real Madrid, un equipo al que le "estimula ver al Madrid otra vez en la final de Champions, verlos ganar Ligas... yo quiero ganar la Champions todos los años, ser campeón de Liga todos los años. Quiero ganar, es lo que todos queremos".

Sobre el idilio del Real Madrid y la Champions, Messi explicó que "es algo que solo tienen ellos, jugando mal ganan y a veces a nosotros nos cuesta un poco más; tenemos que ser muy superiores a nuestro rival para ganar". Para Messi el Real Madrid tiene "algo que es solo de ellos".

Su futuro, en el Barça

Quiso cerrar cualquier rumor sobre una posible salida del Barça, algo que dice no necesitar: "No necesito ir a otro equipo para demostrarle nada a nadie; uno mira otras ligas, pero a la hora de decidir es muy difícil salir de Barcelona", relató.

También reconoció que el título que más disfrutó en el Barça fue la primera Champions y que no le interesa lo que se dice de él. "No me me propuse nunca ser el mejor, el segundo, el tercero o el cuarto mejor. Cada año que empieza quiero ganarlo todo, dejar todo por mis compañeros y por mí. No me cambia nada ser el mejor de la historia", resumió.

El Mundial de Argentina

Para el crack de Argentina ganar el Mundial más que una obligación "es un deseo por todo lo que hemos pasado que una obligación. Nosotros somos los primeros que queremos ser campeones en Rusia. Haber estado en tres finales y no poder ser campeones en ninguna también es un peso que llevamos nosotros mismos. Deseamos y queremos superar esa barrea".