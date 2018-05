Un grupo de radicales agrede a los jugadores del Sporting

Decenas de aficionados radicales del Sporting de Portugal ingresaron a la fuerza y con la cara tapada en la ciudad deportiva del equipo luso y agredieron a varios jugadores lisboetas.

Los hechos, ocurridos este martes, dejaron imágenes bochornosas y, según el relato de medios lusos, el grupo de aficionados entró en las instalaciones del club lisboeta y amenazó a los periodistas presentes para que apagasen las cámaras y no grabasen la invasión.

El club lisboeta ha publicado un comunicado en su página de Facebook en el que asegura que "El Sporting no es esto, el Sporting no puede ser esto. Tomaremos todas las diligencias para depurar responsabilidades por lo que ocurrió y no dejaremos de exigir la punición de quien reaccionó de esta forma absolutamente lamentable".

El Sporting juega este fin de semana la final de Copa de Portugal ante el Desportivo das Aves tras una mala temporada en la que se han terminado cuartos en la clasificación y eliminados de la Europa League por el Atlético de Madrid.