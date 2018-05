Así suena el último éxito de Ariana Grande interpretado por instrumentos de cartón de Nintendo

El pasado 19 de abril, la cantante estadounidense Ariana Grande publicaba su última canción: 'No tears to cry'. Un éxito, que a día de hoy cuenta con más de 150 millones de reproducciones en YouTube, que suponía la vuelta a la música de la cantante, que había mostrado un perfil bajo en el plano musical desde que finalizara su gira el pasado mes de septiembre.

Con el objetivo de promocionar su último tema, Ariana Grande ha acudido recientemente a The Tonight Show, el programa presentado por Jimmy Fallon. Allí, la cantante concedía su primera entrevista tras el atentado en el Manchester Arena, donde perdieron la vida 22 personas tras la explosión de una bomba, y anunciaba que su nuevo álbum 'Sweetener', se publicará este verano.

Así suena 'No tears to cry' con instrumentos de cartón

Durante su estancia en el programa, el presentador sometió a la invitada a diferentes pruebas, como viene siendo habitual en el late show. Con el objetivo de promocionar el último éxito de la estadounidense, Jimmy Fallon presentó un vídeo a lo largo de la entrevista en el que el presentador de la programa, la cantante y los miembros de The Roots, interpretan la canción 'No tears to cry' de una forma poco convencional.

Días atrás, el grupo formado por Fallon, Ariana Grande y los miembros de The Roots se reunieron con Nintendo y tocaron el último éxito de la cantante estadounidense con instrumentos creados a partir de cartón. Todo gracias a Nintendo Labo, la plataforma de juguetes y juegos de construcción desarrollada por la compañía japonesa.

Desde cañas de pescar musicales hasta pianos y triángulos

Mientras que Jimmy Fallon guiaba a la banda con la guitarra de cartón, Ariana Grande cantaba la canción y hacía sonar un triángulo creado a partir de este material. Por otro lado, los miembros de 'The Roots' ponían ritmo al tema con instrumentos de lo más extravagantes, todos ellos creados a partir de planchas de cartón.

Desde una caña de pescar que sonaba como un theremín hasta pianos capaces de convertirse en bajos, mandos de Nintendo Switch reconvertidos en batería e incluso un robot que se hace pasar por un bombo. Una combinación alocada, creada a partir del cartón, que ha mostrado el éxito de Ariana Grande como nunca. Un gran homenaje para una artista que vuelve a la televisión tras meses alejada de ella.