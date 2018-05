¿Quién es Rocío Muñoz, la presentadora de 'Bailando con las estrellas'?

El baile vuelve al prime time de TVE. Este martes, La 1 estrena su gran apuesta en entretenimiento a escasos meses de finiquitar el curso televisivo. Se trata de Bailando con las estrellas, un formato de éxito internacional que tiene mucho que ver con el ya mítico ¡Mira quién baila!.

Gemma Mengual, Topacio Fresh, Pablo Ibáñez, Manu Sánchez, Amelia Bono, Patry Jordán, Javier Hernanz, Pelayo Díaz, Rossy de Palma, Merche, Fernando Guillén y Bustamante serán los concursantes de este programa que presentarán Roberto Leal y Rocío Muñoz.

Aunque a Roberto ya se le conoce por presentar varios formatos conocidos, especialmente Operación triunfo, la audiencia todavía no ubica del todo a Rocío. Pero ojo, porque ella es toda una superestrella en Italia.

Esta joven de 30 años empezó su andadura en la 'caja tonta' como profesora y bailarina de ¡Mira quién baila!. Tras su paso por el 'talent' empezó a hacer sus pinitos como actriz, participando en series como Ángel o demonio y La pecera de Eva.

"En España no era muy popular, pero ya había hecho cosas como actriz y bailarina", explica en una entrevista para CADENA SER. "Entonces me salió una película muy importante en Italia y decidí probar nuevas experiencias. Eso me abrió muchas puertas".

La comedia Un Passo Dal Cielo, una de las series más exitosas de Italia, y San Remo, el festival musical más importante del país, son solo dos de los proyectos que han hecho que Rocío Muñoz acapare todas las portadas de la prensa italiana.

"Mis circunstancias me han llevado a tener éxito en un sitio que no era mi casa. Allí me he convertido en una persona muy popular, pero hace cinco años, ni siquiera hace seis meses, no hubiese creído que iba a presentar un prime time en TVE", asegura la presentadora.

Ha tenido que triunfar fuera para que se la valore más en España. Sin embargo, ella se muestra humilde, a pesar de que TVE le haya confiado uno de los formatos más importantes de esta temporada: "Tengo una gran oportunidad. La vida me ha abierto las puertas antes en Italia que en España, pero lo que quiero ahora es hacerlo bien".

En Bailando con las estrellas, Rocío Muñoz será la encargada de acompañar a los concursantes durante las galas en directo. "Tenemos una Green Roomm una sala en la que estaré con los concursantes y desde la que conectaré con Roberto Leal".