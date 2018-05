Estas son las nuevas funciones de WhatsApp: desaparece de un grupo para siempre

El pasado mes de diciembre, la Agencia de Protección de Datos resolvía, tras la denuncia de un vecino de Boecillo (Valladolid), que añadir a personas a grupos de la plataforma de mensajería instantánea WhatsApp sin su consentimiento supone una violación de la LOPD puesto que vulnera un derecho tan básico como es el de la intimidad.

Con el objetivo de que casos como este no se vuelvan a repetir, y que ningún usuario pueda añadirte a un grupo constantemente sin tu consentimiento, la plataforma de mensajería instantánea ha añadido una nueva función mediante la que el usuario podrá desaparecer para siempre del grupo, tal y como explica la compañía en su blog personal: "Hemos añadido más protección para que no te puedan agregar repetidamente a grupos de los que te has salido".

Las nuevas funciones de WhatsApp

Para favorecer los chats grupales, "una parte muy importante de la experiencia de WhatsApp", tal y como explican desde la compañía, el servicio de mensajería instantánea ha sumado un gran número de mejoras. Una de las más importantes es la descripción de grupo. Una nueva función mediante la que el administrador del grupo podrá añadir "un pequeño resumen" para que puedas escribir el tema, las normas o cualquier otra nota importante del grupo.

Pero esta no ha sido la única novedad. La compañía también ha habilitado los controles de administrador. Gracias a ello, el administrador de un grupo de WhatsApp podrá restringir quién puede cambiar el nombre, el ícono y la descripción del grupo.

Más poder para el administrador e inmunidad para los creadores de los grupos

Entre las nuevas funciones de WhatsApp también se encuentra la opción 'Ponte al día'. Una herramienta mediante la que podrás ver rápidamente los mensajes en los que te han mencionado: "Cuando hayas estado un tiempo sin abrir el chat de grupo, toca el nuevo botón @ en la esquina inferior derecha para ver rápidamente los mensajes en los que te mencionaron o respondieron".

Por último, la compañía ha añadido la posibilidad de encontrar quién forma parte del grupo desde la pantalla 'Info. del grupo', ha ofrecido al administrador la posibilidad de eliminar permisos de otros participantes y ha otorgado inmunidad a aquellas personas que crearon el grupo, quienes no podrán ser borrados del mismo a menos que sea de forma voluntaria.