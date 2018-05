Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid en Lyon

22:39 | Por su parte, Fernando Torres juega su último encuentro europeo con el Atlético. El jugador, que ha podido disfrutar de unos minutos al final del partido, gana al fin un título con el Atlético de Madrid y se retira por todo lo alto

22:38 | Además, Antoine Griezmann se consolida como el mejor jugador del Atlético en esta Europa League entre rumores de salida. El francés, con dos tantos en esta final, gana su primer título europeo con el club rojiblanco.

22:37 | Partidazo de los rojiblancos que añaden un nuevo título a la era Simeone. El ‘Cholo’ iguala a Luis Aragonés en título y aumenta su leyenda.

22: 36 | Final del partido. EL ATLÉTICO DE MADRID CAMPEÓN DE LA EUROPA LEAGUE POR TERCERA VEZ EN SU HISTORIA!!!

22:35 | Cambio en el Atlético. Se retira Griezmann y entra FERNANDO TORRES!

22:34 | Jugadón del Atlético de Madri que acaba con gol del capitán Gabi. El atético de Madrid mete el tercero y sentencia el partido

22:33 | GOOOOOOOOL!!!! MARCA EL ATLETI!!!

22:32 | Nuevo cambio en el Atlético. Se retira Correa y entra Thomas

22:30 | Buena jugada del Marsella que acaba con un muy mal tiro de Njie

22: 28 | Nueva ocasión del Olympique. Tiro de Amavi que acaba en las manos de Oblak

22:25 | AL PALO!!! Mitroglou manda la pelota al palo. Ha sido la mejor del Marsella en todo el partido, que pese a todo no se rinde

22:21 | Amarilla para Luiz Gustavo por un codazo a Gabi en la cara durante la pugna de un balón

22:19 | Agota los cambios el Olympique. Sale Germain y entra Mitroglou

22:16 | Nuevo córner a favor del Atleti, que tiene el control total del partido en estos momentos

22: 14 | Saúl remata y el balón se marcha a córner

22: 13 | Falta peligrosa para el Atlético de Madrid de que busca el tercero

22:10 | Se acerca ahora el Marsella. El baón se marcha por enci9ma de la portería de Oblak

22:08 | Pase muy largo de Koke que atrapa fácilmente Mandanda

22:03 | Cambio en el Marsella. Se va Ocampos y entra Njie

22:00 | Al contrario que en la primera parte, ahora es el Atlético el que maneja el encuentro y el que tiene el balón

21:57 | Nueva ocasión para Griezmann, que está desatado. El balón choca en un defensa y se va a córner

21:54 | Nuevo robo de balón del Atlético en el centro del campo. Asistencia fantástica de Koke y nuevo gol de Griezmann, que vuelve a definir ante Mandanda

21:53 | GOOOOOOOOOL DEL ATLÉTICO DE MADRID!!!!!

21: 52 | Se acerca el Atleti al área. Roba el Olympique

21:51 | Primer cambio en el Atlético. Entra Juanfran por Vrsaljko

21:49 | Comienza la segunda mitad

21:42 | En la segunda parte seguro que el Olympique saldrá a por todas pero el Atlético sabe gestionar muy bien los resultados favorables. El contraataque puede ser clave

21:41| La primera parte ha tenido de todo. El Olympique empezó comandando y presionando mucho pero un fallo tremendo en defensa le dio al Atlético el primero gol en el mejor momento de los franceses. La lesión de Payet ha terminado de minar la moral de los de Rudi Garcia y el equipo rojiblanco ha manejado los últimos compases del partido

21: 35| Final de la primera parte. Atlético de Madrid 1 Olympique 0

21:33 | Ahora se acerca el Olympique que cuelga un balón peligroso al área. Rechaza la defensa del Atlético

21: 32 | Acercamiento del Atleti que corta Sarr. Mucho mejor los rojiblancos ahora, que se están haciendo con el control del encuentro

21:26 | Remate de Godín directamente fuera

21: 25 | Amarilla para Amavi y falta peligrosa para el Atlético

21: 23 | A falta de diez minutos para llegar al descanso, el partido, sin un dominador claro en estos momentos, sigue con ventaja para el Atlético de Madrid

21:20 | Payet no puede más. El capitán del Olympique se marcha entre lágrimas y aplaudido por todo el estadio. Entra López

21: 18 | Parece que Payet tiene moloestias físicas y va a ser sustituido

21:17 | Primera tarjeta del partido para Vrsaljko

21:16 | El gol llega en un momento clave para los colchoneros, que estaban viendo como el Olympique se hacía con el control del partido

21:10 | El Olympique pierde el balón en su propio campo y Griezman resuelve el mano a mano ante Mandanda. Atlético 1-Olympique 0

21: 09 | GOOOOOL DEL ATLÉTICO DE MADRID!!!

21: 04 | El Olympique se acerca a la contra y el Atleti despeja el balón

21:03 | Primer tiro del Atlético. Koke manda el balón fuera

21:02 | Despeja la defensa del Olympique

21:01 | Falta en la frontal del área a favor del Atlético. puede ser buena para el equipo rojiblanco

21:00 | Nuevo acercamiento del Olympique. El balón se marcha desviado

20: 57 | La afición del Marsella ruge y el ambiente es tremendo. Problemas para un Atleti muy presionado en los primeros minutos del encuentro

20: 55 | Primer acercamiento del Atleti que rechaza la defensa del Olympique

20:54 | Nueva ocasión del Olympique. El tiro de Rami se marcha a la izquierda de la portería de Oblak

20:51 | Primera del Olympique. Germain falla delante del portero un gran pase de Payet

20:50 | Primer acercamiento del Atleti con un pase largo a Diego Costa que atrapa Mandanda

20:49 | El Olympique pone el balón en juego y tira directamente el balón fuera buscando la presión

20:48 | ¡¡¡Comienza el partido!!!

20:44 | Centenares de bengalas de los jugadores del Olympique mientras los jugadores se saludan

20:44 | ¡Los jugadores saltan al campo!

20:40 | Además, los equipos españoles han ganado en las cuatro ocasiones en las que se han enfrentado a un equipo francés en la final de una competición europea

20:37 | Un dato antes de empezar. El Atleti solo se ha quedado sin marcar en uno de sus último 11 partidos de competición europea. Fue en Lisboa, en el partido de vuelta frente al Sporting

20:33 | En caso de conseguir la victoria, sería el sexto título de Simeone al frente del Atlético de Madrid (Liga, Copa, Supercopa de España, Europa League y Supercopa de Europa)

20:30 | Nueva experiencia para Koke en Lyon. A pesar de jugar su tercera final de la Europa League, el canterano se estrena hoy como titular en esta clase de eventos

20:27 | Recordemos que Simeone no podrá dirigir al equipo desde el banquillo y que será Germán Burgos el que dirigirá al conjunto rojiblanco

20:23 | Neptuno ya prepara una posible celebración. El lugar de festejo ha sido vallado por la policía en previsión de una posible victoria del Atlético de Madrid

19:50 | El Atlético confirma la alineación adelantada por la SER: Oblak; Vrsaljko, Giménez, Godín, Lucas; Gabi, Saúl, Correa, Koke; Griezmann y Diego Costa.

19:45 | Los jugadores rojiblancos ya están en el Stade de Lyon. Solo hay un objetivo, lograr un título europeo más después de la Recopa, las dos Europa Leagues y las dos Supercopas.

19:30 | Este es el XI del Olympique de Marsella para la final: Mandanda; Sarr, Rami, Luiz Gustavo, Amavi; Anguissa, Sanson; Thauvin, Payet, Ocampos; Germain.

19:24 | Desde Lyon sigue llegando las mejores noticias posibles: ningún incidente entre las dos aficiones durante todo el día ¡Qué siga así!

19:00 | Informa Pedro Fullana sobre el ONCE DEL ATLETI: Oblak; Vrsaljko, Giménez, Godín y Lucas; Gabi, Saúl, Correa y Koke; Griezmann y Diego Costa.

18:40 | A falta de casi dos horas para la gran final, el equipo rojiblanco ya abandona el hotel de concentración y se dirige al Stade de Lyon.

18:30 | ¡Muy buen ambiente en Lyon! No es la primera vez que las dos aficiones se enfrentan. En 2008, en la fase de grupos de Champions, el Atlético consiguió la victoria 2-1 en la ida y 0-0 en la vuelta.

18:00 | Continuamos con la retransmisión de Pedro Fullana: "La realidad ha mejorado la ficción por el momento y ambas aficiones conviven en paz y disfrutando de la previa de un partido grande para los dos equipos. La afición del Atlético ha marcado el primer gol en la calle. Ahora hace falta que se iguale el resultado en el campo que, en el fondo, es lo que importa".

16:00 | Pedro Fullana retransmite la previa desde las calles de Lyon: "Los más de diez mil aficionados desplazados desde España han tomado la ciudad para poner música de viento y crear una gran fiesta previa al espectáculo. Atrás han quedado 17 horas de viaje en autocar, en coche o en avión para cumplir un sueño: ver al Atlético del "Cholo" levantar la tercera Europa League de la historia de la entidad. Nadie se acuerda ahora de la Liga de Campeones o del camino recorrido. Importa el aquí y el ahora y la gente lo disfruta de forma civilizada y sin incidentes destacables".

15:47 | Quique Ramos, mítico ex del Atleti, en SER Deportivos: "Me gustaría ganar aunque fuera con un punto, que levante la copa Torres y que todos los aficionados vuelvan muy contentos".

15:30 | Mario Suárez, desde China, en SER Deportivos: "Creo que las finales son partidos muy igualados y creo que el Atleti parte con ventaja por tener más experiencia en finales. Creo que el Atlético es un equipo que suele cometer pocos errores y esperemos que esta noche sea así y puedan ganar. Creo que será un partido muy igualado. No creo que haya goleada. Aunque espero que si es así, sea a favor del Atleti".

15:17 | Informa MIguel Martín Talavera. Simeone no podrá dirigir al equipo desde el banquillo. El TAS deniega la suspensión cautelar de la sanción al Cholo.

15:13 | Javier Manquilo, ex del Atlético y del Marsella, en SER Deportivos. "Me alegraré esta noche sea cual sea el resultado, pero estaré mucho más contento si el Atlético de Madrid gana la final. No me importa la manera de lograrlo, pero que la victoria sea rojiblanca."

15:00 | Informa Pedro Fullana desde Lyon: "No se puede dar un paso en Lyon sin que una camiseta rojiblanca se cruce en tu camino. Es imposible. Desde primera hora de la mañana, la ciudad ha cambiado de color y con el paso de las horas se ha vestido de rojo y blanco, dos colores que dominan la ciudad y destilan ilusión y pasión por una nueva final europea del Atlético de Madrid".

14:00 | La afición del Atlético tiñe de rojo y blanco las calles de Lyon

13:40 | Enrique Cerezo habló anoche con Manu Carreño en 'El Larguero' sobre cómo veía la final y su deseo de que fuese Torres el que alzase la copa si finalmente conseguía el título.

13:27 | Será ésta una final muy especial, entre otros, para Fernando Torres, que pondrá punto y final a su etapa en el Atlético la próxima semana. Ésta será su última bala para ganar un trofeo como jugador rojiblanco.

13:13 | Podrás seguir todos los detalles de la final en 'Carrusel Deportivo', que comienza a las 20:15 horas. Puedes hacerlo tanto en tu emisora de FM y OM, como en CadenaSER.com, la APP de Cadena SER y la APP de Carrusel Deportivo, en ambas dos podrás sincronizar el sonido con la imagen de tu tele. El canal por el que se puede ver es BeIN Sports.

13:00 | Comienza la cuenta atrás para la final de la Europa League, que se disputa esta noche, a las 20:45 horas, en el Stade de Lyon. El Atlético de Madrid se enfrenta al Olympique de Marsella con la intención de sumar un nuevo título europeo a sus vitrinas.

