Economistas hombres no participarán en debates públicos sin mujeres

Cerca de 60 economistas y académicos, todos hombres, han firmado un manifiesto en el que se comprometen a no participar como ponentes en ninguna conferencia, congreso, jornada o mesas redondas en las que no haya ninguna mujer experta. El manifiesto, abierto a más incorporaciones, se titula "No sin Mujeres".

En el documento instan a cumplir la Ley para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres y llaman a boicotear todos aquellos eventos públicos de más de dos ponentes donde no haya al menos una mujer en calidad de experta.

Llama poderosamente la atención que la mayoría de los firmantes son economistas con mucha influencia. Como el profesor de la Complutense y subdirector de Fedea Ignacio Conde Ruiz que piensa que la presencia de mujeres es imprescindible también en el debate público. "Las mujeres no están representadas como les corresponde en las conferencias o mesas redondas y se está perdiendo una gran riqueza en el debate público que influye el mundo de la política, la económica y en toda la sociedad", señala a la Cadena SER Conde Ruiz.

Otros economistas que lo suscriben son Emilio Ontiveros (fundador de Analistas Financieros), Rafael Domenech (jefe del servicio de estudios del BBVA), Jorge Fabra Brey (cofundador de Economistas frente a la Crisis), Santiago Carbó (del consejo que asesora a la Autoridad Europea de Mercados y Valores), Juan Torres (de la Universidad de Sevilla), Alain Cuenca (de la Universidad de Alcalá de Henares) o José María Casado (del Banco de España).

La lista incluye también a académicos de Ciencias Sociales. Investigadores del CSIC como el demógrafo Juan Antonio Fernandez Cordón además de sociólogos y politólogos como Pau Marí-Klose, Hector Cebolla-Boado, Jorge Galindo, Octavio Salazar y Pablo Simón.