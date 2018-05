La exitosa serie que Fernando Tejero rechazó por cuidar de sus perras

Fernando Tejero acudió este martes a El Hormiguero para presentar su nueva obra de teatro y Pablo Motos aprovechó la visita para preguntar a su invitado si, como otros actores, también estaba enganchado al móvil.

En su caso, el protagonista de La que se avecina aseguró que solo utilizaba el teléfono para estar pendiente de sus perras. "Para mí son muy importante y solo me llevo el móvil para preguntar por ellas a la chica que me ayuda", explicó. "Como el padre que pregunta por sus hijos".

Una cosa llevó a la otra y fue entonces cuando Motos aprovechó para compartir con los espectadores que Fernando Tejero había rechazado un papel en Narcos, la exitosa serie de Netflix, por sus perras. "Netflix me ha llamado para hacer dos pruebas importantes. Una era para Narcos y le dije a mi representante que no quería hacerla porque no me iba a ir 6 meses a México sin mis perras".

"Pueden más las perras que Netflix", le dijo Pablo, a lo que Tejero aclaró que no estaba rechazando un trabajo, sino que en estos momentos tiene otro tipo de prioridades: "Tengo la suerte de estar haciendo ya una serie...Además, yo soy muy de España. Me encuentro muy bien en mi país y lo de trabajar fuera no es una cosa que me vuelva loco".

Fernando Tejero estará en 'El Continental'

Fernando Tejero lleva cinco temporadas en La que se avecina interpretando al carismático Fermín.

Pero además de sus aventuras y desventuras en Montepinar, el actor saca tiempo para involucrarse en otros proyectos. En teatro, el actor llevará próximamente al Teatro de la Latina la obra La cantante calva, mientras que en la pequeña pantalla compaginará sus quehaceres en La que se avecina con El Continental, la nueva serie de La 1.