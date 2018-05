La pregunta de Broncano sobre Luis Enrique y Amunike que hace partirse de risa a Lopetegui

Julen Lopetegui fue anoche el invitado del programa 'La Resistencia', en Movistar+, que presenta David Broncano.

El seleccionador nacional, que anunciará la lista de convocados para el Mundial de Rusia el próximo lunes, habló de su etapa en la Selección y también de su pasado como jugador.

Fue repasando su paso por el Barça cuando Broncano le mostró una imagen en la que aparecían entre otros Mourinho, Guardiola, Figo, además de Luis Enrique y Amunike. Le recordó entonces Broncano a Lopetegui el famoso cántico de "Luis Enrique, tu padre es Amunike".

"¿Alguna vez estando en el campo escuchaste el "Luis Enrique, tu padre es Amunike" y se te escapó un poco la risa?", le preguntó. "La verdad es que no porque al campo no llega", contestó Lopetegui. "¿Entonces igual Luis Enrique no sabe que su padre es Amunike?", le volvió a preguntar Broncano. Una pregunta que hizo partirse de risa al seleccionador nacional.