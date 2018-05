El skater Tony Hawk celebra los 50 años realizando sus 50 trucos más populares

A sus 50 años, Anthony Frank Hawk, conocido por todos como Tony Hawk, es considerado como una leyenda viva del skate. El californiano, apodado por sus seguidores como 'The Birdman', es famoso por reinventar el skateboarding moderno gracias a sus trucos inverosímiles y por ser un modelo a seguir para las nuevas generaciones, quienes se inician en los skateparks con el objetivo de ser algún día tan grande como Hawk.

Además de por poner nombre a la famosa saga de videojuegos 'Tony Hawk's Pro Skater', que hasta la fecha cuenta con 13 títulos, Tony Hawk también es conocido por llegar hasta donde otros skaters nunca han llegado. En 1985, el estadounidense aterrizó el primer 720º y en 1999 se convertía en el primer skater en completar un 900º. Por otro lado, también ha inventado una gran variedad de trucos, como el Madonna, el Benihana, algunas variaciones de Airwalk o el Stalefish, entre otras.

Así es Tony Hawk a sus 50 años

Recientemente, Tony Hawk ha cumplido 50 años. Pese a que ya no compite de la misma forma que lo hacía décadas atrás, el deportista continúa demostrando su talento en exhibiciones llevadas a cabo en todo el mundo. Pese a que en la actualidad se dedique a diseñar pistas y a organizar torneos de deportes extremos, Hawk continúa llevando a cabo sus trucos más extremos.

En conmemoración a sus 50 años, el skater ha decidido llevar a cabo a alguno de sus trucos más populares. Desde el 'Backside Varial', creado por Tony Hawk en 1978, hasta su mítico '720º', pasando por otros trucos como el 'Alley-oop Bigspin Backside Lipdslide', uno de los más recientes, o el 'Cab to Monty Grind'. Un sinfín de trucos para recordar toda una carrera que llega al ocaso.

"Estos trucos no son tan fáciles como antes"

Durante el vídeo, el skater explica que ya no le resulta tan fácil realizar alguno de sus trucos más populares debido a la edad. Sin embargo, el californiano decide llevarlos a cabo, a pesar de que para ello tenga que caerse en varias ocasiones: "Me di cuenta muy rápidamente que estos trucos no son tan fáciles como eran antes".

De hecho, a lo largo del vídeo, 'The Birdman' explica entre risas, que probablemente no pueda volver a repetir alguno de estos trucos: "Hay algunos trucos que será la última vez que los pueda hacer". A pesar de ello, reconoce que ha sido una gran idea poder repetir alguno de los trucos que lo han convertido en leyenda. Un total de 50 trucos que hacen honor a la carrera de un skater que cumple 50 años.