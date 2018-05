Rivera: "Torra es un presidente racista y no es momento de andarse con contemplaciones"

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha pedido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, extender el artículo 155 en Cataluña. Quiere que se plantee en el Parlamento de forma automática. El actual 155 deja de estar vigente en el momento en el que el nuevo Govern toma posesión. "De Cataluña no hay que salir corriendo porque Cataluña es España", ha dicho.

Rivera ha dicho que Quim Torra es un "presidente racista que odia a la mayoría de catalanes" y que rinde cuentas "a un prófugo de la justicia como Puigdemont". Por esa razón, Rivera ha defendido que es no es momento de "contemplaciones" sino el momento de "actuar de manera serena".

"Una radio y una tele pública no pueden estar contra el Estado"

El líder de Cs ha explicado cuáles son los aspectos en los que se basaría al extensión del 155. Por un lado, un control de las finanzas de la Generalitat "de manera efectiva para que no se destinen a fines separatistas". Por otro, el que respecta a la seguridad ciudadana. "Los Mossos son del Estado y no pueden ir contra el Estado ni estar al servicio de un golpe de Estado como se ha demostrado en algunos casos". Rivera pide que la dirección de los Mossos esté "comprometida con la Constitución y el Estatuo de autonomía. No pueden ir contra el Estado de Derecho".

Además de un 155 que controle las cuentas públicas y la seguridad, el líder de Cs quiere que los medios de comunicación públicos y la política exterior estén bajo el paraguas del artículo. "Una radio y una tele del estado no pueden ir contra el Estado. Creemos que en tiene que haber un control". Sobre la política exterior, Rivera quiere evitar que se vuelva a poner en marcha "la red de embajadas de los separatistas" por la misma razón: "para que la política internacional sea de Estado no contra el Estado".