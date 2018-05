La muerte silenciada

Escucha el reportaje de Sonia Ballesteros:

Para acercarnos al suicidio hay que hablar con los supervivientes. Padres, madres, hijos y hermanos de aquellos que un día decidieron dejar de seguir viviendo. Para esta sociedad hablar del suicidio sigue siendo, en muchos casos, un tabú, un tema del que es mejor no hablar. Para Carlos y Olga hablar de su hija Ariadna es una forma de lucha para ayudar a en la prevención del suicidio. Es muy importante saber para poder actuar, dicen, nosotros no sabíamos nada cuando Ariadna nos pidió ayuda porque no sabía lo que la pasaba y no se podía concentrar ni hacer frente a los estudios.

Pese a no saber, Carlos y Olga no miraron hacia otro lado y desde el primer momento abordaron el problema haciendo lo que creían era lo mejor. A pesar de ello no pudieron evitar el suicidio de Ariadna, que con 18 años lo tenía todo a su favor. Estos padres han buscado respuestas que no han podido ni nunca podrán encontrar. La carta de despedida que les dejó su hija ha sido el motor que les ha permitido seguir adelante.

Olga y Carlos son de los que creen que el silencio en torno al suicidio mata. Por eso se han convertido en activistas de la Asociación para la Investigación, Prevención e Intervención del Suicidio. Les conocí en una reunión de supervivientes donde había otros padres, otros hermanos... Algunos venían de lejos, desde Alicante o Salamanca, para compartir unas horas de conversación necesaria después del tsunami que habían vivido. El superviviente necesita ayuda, dice Carlos, y la sociedad ni es consciente, ni lo ha previsto. A ellos convertirse en activistas les está ayudando, saben que nada volverá a ser como antes pero hay que seguir.