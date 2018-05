Risto Mejide monta en cólera en 'Factor X': "¿Tú quién coño eres para decirme eso?"

La polémica ha vuelto a salpicar a Factor X. Este miércoles, el 'talent' musical de Telecinco arrancó la segunda fase del concurso (las sillas) viviendo uno de los momentos más tensos del programa, que otra vez corrió a cuenta de Risto Mejide.

Todo empezó cuando el publicista valoró la actuación de un concursante, que aunque en las audiciones solo le dedicó halagos, ahora consideraba que era una copia de Leiva. "Creo que no has escuchado a Leiva", le respondió el participante, que no se quedó callado.

Esa única frase fue la que hizo enfurecer a Risto que no tuvo piedad con el cantante: "Eres un Leiva de Aliexpress y encima tu actitud me confirma que no mereces estar en Factor X. ¿Tú qué sabes si yo he escuchado a Leiva? ¿Tú qué carajos sabes de mí? ¿Tú quién coño eres para decirme eso? Yo no te he faltado al respeto".

"Te pido disculpas si te has enfadado", dijo solo el concursante, que no daba crédito al descomunal enfado de Risto Mejide.

