La aplaudida portada de National Geographic sobre la crisis del plástico en los océanos

El estudio Human footprint in the abyss: 30 year records of deep-sea plastic debris revelaba, hace apenas unos días, los resultados de un gigantesco archivo abierto público con imágenes y vídeos de la basura oceánica registrada por sumergibles de aguas profundas en los últimos 30 años. Un estudio, elaborado a partir de 5.010 inmersiones, que enumera hasta 3.425 piezas de desechos en los diferentes océanos del planeta.

Según revela este estudio, más del 33% de los desechos analizados por los investigadores son objetos plásticos, de los cuales el 89% pertenecen a productos de un solo uso. Desde bolsas de plástico hasta envases de todo tipo. Entre las piezas de desechos analizadas en las profundidades del océano destaca una bolsa encontrada a 10.898 metros en la Fosa de las Marianas, la más profunda del mundo.

La aplaudida portada de National Geographic

El del plástico en los océanos es cada vez un problema más latente. A día de hoy se estima que cada año van a parar al mar unos 8 millones de toneladas de estos desperdicios. Con el objetivo de concienciar a la sociedad sobre esta crisis, National Geographic ha decidido dedicar su número de junio, que saldrá a la venta el próximo 24 de mayo, a este problema cada vez latente.

El próximo número saldrá a la venta el 24 de mayo. / National Geographic

A pesar de que todavía no ha llegado a los quioscos, el medio de comunicación ha compartido recientemente la portada de su último número. Una portada, que lleva por título 'Planet or plastic?', que ha sido ilustrada con una fotografía de lo que parece un iceberg flotando sobre el mar que no es más que una bolsa de plástico como la encontrada en la Fosa de las Marianas.

El gran cambio de National Geographic

Por otro lado, el medio de comunicación ha llevado a cabo una medida para prevenir el uso indiscriminado de plástico y preservar el medioambiente. A partir de este número, el medio de comunicación ha decidido eliminar el plástico del sobre que contiene la revista que llega mensualmente y lo ha sustituido por uno de papel reciclado: "Un pequeño cambio que ahorrará al medio ambiente miles de bolsas no reutilizables".

En este número, National Geographic abordará la contaminación provocada por los residuos plásticos y propondrá algunas soluciones para depender en menor medida desde material "omnipresente". Todo ello a través de voces de expertos que analizarán cómo afecta esta crisis a los distintos organismos vivos, incluido el ser humano.