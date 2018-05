El olvido imperdonable de un astronauta en su viaje a la Estación Espacial

La gente corriente puede dejarse las llaves del coche en casa u olvidar regar las plantas. Los astronautas estadounidenses pueden olvidarse de poner una tarjeta de memoria en su cámara al salir al espacio abierto.

El incidente quedó grabado durante la misión transmitido por la NASA el 16 de mayo, y la conversación entre los astronautas y la NASA se hizo viral. Aún no está claro cuál de los dos astronautas fue el protagonista, pero sí se puede escuchar la conversación. "Tengo una preguntita sobre el GoPro. Pulso el botón, y me pone "No SD". ¿Lo necesito para poder grabar? ¿Debería haber una luz roja si está grabando?", preguntó el astronauta.

A la pregunta del astronauta le siguió un silencio de unos 40 segundos, que probablemente muestra el estupor experimentado por los especialistas de la NASA sobre la situación. Cuando le respondieron que sí debería haber una luz roja cuando la cámara está grabando, oyeron otra pregunta curiosa del astronauta. "Si pone 'No SD', ¿qué significa?", preguntó el astronauta.

"Creo que significa que no hay tarjeta", le respondió el control de la misión. Por el momento no se sabe si la tarjeta se quedó en la estación espacial, o en tierra.