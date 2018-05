Zidane: "Un año en el Madrid son como diez fuera"

Felicitó al Atlético de Madrid por la Europa League, al Barça por su Liga y hasta a Rubiales por la presidencia de la RFEF, pero él está a lo suyo. Y lo suyo es la final de Champions que el Madrid disputa ante el Liverpool en diez días.

El francés, con cierta sorna, ha asegurado que Cristiano está "al 120%". Y es que hace una semana dijo que los lesionados estarían en la final de Kiev al 150%. "Se ha entrenado con normalidad toda la semana”, añadió.

Zidane aseguró también estar “muy contento de tener a todos. Se lo merecen. Han tenido algunos problemas durante el año y al final, saber que van a estar todos listos para jugar mañana y la final, se lo merecen. La pena es como siempre, cuando tienes a 24 algunos se van a quedar fuera de la convocatoria. A mí me gusta esta semana cómo lo hicieron, aunque saben que no van a jugar. Eso, para la dinámica del grupo, es importante. Les felicito”.

"¿Qué piensa cuando se dice que los Achraf, Ceballos, Mayoral… han tirado un año quedándose en el Madrid este curso?", le preguntaron. "Lo primero, es mentira. Todo lo contrario. Un año aquí es diez fuera, aunque juegues menos. Entrenando con los que están aquí, no es un año perdido. Han mejorado muchísimo. No esperaban jugar tan poco, como todos, pero es un año muy positivo. Son muy jóvenes, a ver el año que viene. El próximo año algunos tienen que jugar. Pero no es un año perdido, todo lo contrario", dijo contundente.

"¿Neymar? No voy a hablar más de un jugador que no es mío. Después de la final lo que queráis"

No quiso, sin embargo, hablar ni de Griezmann ni de Neymar. Del francés se le preguntó acerca de cómo veía su posible fichaje por el Barça. "No tengo opinión si lo compran o no, o si nos va bien o no", dijo sin más. Del brasileño contestó: “No voy a hablar más de un jugador que no es mío. Nos quedan diez días y dos partidos. Después hablaremos lo que queráis”.

Sobre el cántico de Juanfran de “que se enteren en el Madrid quién manda en la capital”. ¿Quién manda en la capital?, le preguntaron. “Estoy contento por lo que han hecho y ya está. Nosotros no mandamos. ¿El cántico de Juanfran? Juanfran me cae bien. No le tengo que decir nada. No pasa nada. Es una broma y ya está”.