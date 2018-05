El mensaje de agradecimiento de Pelayo Novo

Pelayo Novo, jugador del Albacete Balompié, publicó esta tarde un vídeo desde el hospital en el que agradecía todo el apoyo recibido durante los últimos meses después de sufrir un accidente el pasado 31 de marzo.

"Ahora que me voy encontrando mucho mejor, quería agradecer todas las muestras de cariño que habéis tenido este tiempo hacia mí. Me han llegado vídeos y menajes vuestros que me han dado mucha fuerza. [...] También quería agradecer a todos los aficionados del fútbol que me han mostrado su cariño y a toda la familia del Albacete Balompié: desde la plantilla hasta los empleados de las oficinas que han estado todo el rato atentos. Voy a seguir luchando y peleando para estar mejor y recuperando todas las sensaciones que antes tenía", dice en el vídeo.

¡Qué gran noticia para el mundo del fútbol y para la familia del Alba!

¡Qué ganas teníamos de escucharte y de verte, Pelayo! 🙌🏻🙌🏻https://t.co/rZ8vXf8sJ5#FuerzaPelayo — Albacete Balompié (@AlbaceteBPSAD) 18 de mayo de 2018