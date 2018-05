La nueva ITV: todo lo que debes saber sobre las novedades que entran en vigor el lunes

Los conductores que desde este lunes 21 de mayo tengan que pasar la ITV a sus vehículos van a encontrarse algunas novedades que hemos aclarado con Luis Rivas, secretario general de AECA-ITV (Asociación Española de Entidades Colaboradoras con la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos). Las novedades llegan de la mano de un real decreto que entra en vigor el 20 de mayo y que, entre otras cosas, permitirá elegir la estación donde pasar la ITV a la segunda y adelantar la ITV sin cambiar la fecha de la siguiente inspección. La nueva norma incluye también nuevos métodos de control de emisiones contaminantes y de los sistemas electrónicos de seguridad. Los cambios, explica Luis Rivas a la Cadena SER, serán graduales, no influirán en el precio que el conductor paga por la inspección y en ningún caso deben ser motivo de preocupación para los dueños de los vehículos.

Luis Rivas responde a las preguntas de la SER. / CADENA SER

Nuevos métodos de control de emisiones contaminantes: atención a las fechas

Una de las grandes novedades de esta nueva ITV es el control de emisiones (gases contaminantes) mediante un equipo de diagnóstico a bordo. La prueba es complementaria al control de gases que se hace mediante la sonda en el tubo de escape en los vehículos dotados con toma OBD (On Board Diagnostics - diagnóstico de a bordo). Desde el 21 de mayo se realizará esta prueba a los vehículos diésel y gasolina dependientes de la normativa de emisiones Euro 5 y 6, es decir, los matriculados a partir de 2011 (y a los vehículos pesados Euro VI - desde 2015-). Los vehículos sujetos a normativas anteriores seguirán siendo sometidos solo al control a través del tubo de escape.

Sin embargo, Luis Rivas aclara que estas pruebas que se incorporan en la nueva ITV "no van a conllevar rechazo si se detectase algún error en la lectura del OBD en cuanto a emisiones" por ahora. Estos defectos, explica, "se podrán calificar como deficiencia grave desde el 10 de septiembre"; es decir, hasta esa fecha se informará a los conductores del resultado de la prueba pero no se declarará desfavorable la inspección. A partir del 10 de septiembre el vehículo podrá ser rechazado si la lectura del sistema de diagnóstico a bordo indica que las emisiones no son las correctas. Ese es el plazo que la administración ha dado a las ITV como periodo de prueba para ir probando los nuevos equipos de lectura de diagnóstico a bordo, cuya misión es detectar subidas en el umbral de la emisión de gases provocadas "por el uso, la antigüedad o una manipulación del vehículo".

El control de gases se realizará esta prueba a los vehículos diésel y gasolina dependientes de la normativa de emisiones Euro 5 y 6. / CADENA SER

Con este diagnóstico, recuerda la asociación que reúne a las ITV, "no se establecen nuevos límites de emisiones y tampoco se controlan gases diferentes a los actuales". Su secretario general remarca que "los vehículos bien mantenidos y no manipulados que se presenten a ITV no tienen por qué tener problemas en cuanto a emisiones".

Control de los sistemas electrónicos de seguridad: sin fecha prevista

La nueva ITV inspeccionará también a través del OBD (diagnóstico de a bordo) los sistemas de seguridad activa o pasiva controlados electrónicamente pero aún no hay fecha para esto. La lectura a través del diagnóstico a bordo de sistemas como el antibloqueo de frenos, el control de estabilidad, airbags, pretensores de los cinturones de seguridad, sistema de alumbrado y señalización, prestaciones de motor, kilometraje... se comenzará a realizar cuando el manual de procedimiento que elabora el Ministerio de Industria junto a las CCAA así lo establezca: "No tenemos una fecha concreta porque hay que hacer aún pruebas con los códigos de error de los sistemas de seguridad electrónicos. Tenemos que recabar la ayuda de fabricantes de vehículos y de equipos de diagnóstico para que cuando una ITV rechace un vehículo porque la lectura señala que el airbag no funciona bien tengamos la certeza técnica y jurídica de que es así; también al contrario, tenemos que asegurarnos de que no pueda circular un coche si los fallos no los ha leído el sistema de diagnóstico de a bordo pero los tuviese". Para esto hay un plazo de un año, hasta el 20 de mayo de 2019 para cuestiones como estas que requieren instalaciones y puesta a punto de equipos.

La nueva herramienta con la que se hará la lectura de gases contaminantes desde el 20 de mayo. / CADENA SER

Libertad para elegir la estación donde pasar la ITV a la segunda: atención al coste

Hasta ahora era obligatorio pasar la repesca de una ITV desfavorable o negativa en la misma estación, pero esto cambia con la nueva normativa de la ITV y gracias al cruce de datos entre las distintas estaciones y la DGT. Ya será posible elegir una estación distinta para esa segunda inspección, pero Luis Rivas recomienda a los conductores "informarse bien" antes de cambiar de ITV por si les va a suponer un coste extra: "Si bien la segunda inspección suele ser gratis o con un coste muy bajo si es después de quince días, ir a otra ITV tendrá que tener una tarifa que justifique el trabajo que va a hacer la ITV elegida en segundo lugar". En definitiva, cuando se hace la segunda inspección en la misma ITV que ha rechazado el vehículo no se cobra habitualmente, algo que hay que consultar en el caso de decidir el cambio de estación.

En cualquier caso, el secretario general de AECA-ITV recuerda que si pasan dos meses desde una primera inspección negativa y no se ha pasado la segunda se considera una nueva inspección aunque no se hay cambiado de estación.

Adelantar la ITV sin cambiar la fecha de la siguiente inspección

Lo habitual hasta ahora en muchos conductores era apurar el paso por la ITV para ajustarlo lo más posible a la fecha de vencimiento de la misma porque quedaba modificada la fecha de la siguiente inspección. Es decir, si la fecha límite de la ITV de un coche es el 25 de agosto y pasabas la ITV un 27 de julio porque te ibas de vacaciones, la fecha límite de la siguiente inspección quedaba fijada el 27 de julio. Ahora, con el nuevo reglamento, se abre la posibilidad de pasar la ITV hasta un mes antes de que venza sin cambiar la fecha del siguiente paso por la estación de ITV.

La nueva ITV incluye además otros cambios a nivel administrativo, estos son los principales.

Formación de los inspectores

Los inspectores que sean contratados a partir del 20 de mayo de 2018 deberán tener la titulación de técnico superior en automoción o equivalente, o técnico en automecánica de vehículos automóviles con una experiencia de tres años. Desde la AECA-ITV se señala que "los inspectores en ejercicio pueden seguir haciendo su función con la titulación que tenían y con la actualización de su formación, que podrá ser presencial u online".

Vehículos comprados en el extranjero

Hasta ahora era obligatorio hacer una inspección técnica completa en España previa a la matriculación, tanto documental como de los elementos técnicos. Con la nueva normativa se admite la inspección técnica realizada en otro estado miembro de la UE para un coche que pida ser matriculado en España. La inspección completa se limitará a una comprobación documental. Esta novedad no se implantará de forma inmediata.

La nueva ITV entra en vigor el 20 de mayo. / EFE/ Cabalar

Vehículos históricos

Hasta ahora eran catalogados como históricos los vehículos con 25 años de antigüedad desde su primera catalogación. Con la nueva ITV deberán pasar más de 30 años para ser considerado histórico.

Un consejo sobre el recibo del seguro del vehículo

Desde este 21 de mayo no cambia la documentación exigida para pasar la ITV: la ficha técnica y el permiso de circulación del vehículo. Sin embargo, Luis Rivas aconseja incluir también el recibo de haber pagado el seguro. El documento no es obligatorio porque en la ITV comprobarán con los datos del conductor si el vehículo está asegurado, pero si el cruce de datos no funciona podrías tener que irte sin pasar la ITV con los inconvenientes que eso implica. Si eso pasa, explica Luis Rivas, con la nueva normativa la estación deberá permitirte firmar una "declaración responsable de que el vehículo tiene el seguro en vigor" y entonces podrás hacer la inspección. Posteriormente deberás enviar el documento que acredite que el seguro está pagado y en vigor.

El precio de la ITV

El secretario general de AECA –ITV señala que "no va a haber cambios a corto plazo en el precio de la inspección técnica de vehículos". Las medidas que incluye la nueva normativa "no se van a poner en marcha a la vez" y en todo caso, señala Rivas, son las comunidades autónomas las que tienen las competencias en materia de tarifas y serán ellas las que, junto con las operadoras de ITV, decidan si a largo plazo se da un incremento de tarifas.

Las incompatibilidades de las ITV

La nueva legislación que entra en vigor el 20 de mayo establece además una serie de incompatibilidades de las estaciones de ITV con negocios de comercio de vehículos y transporte por carretera. También exige que las ITV estén acreditadas por la norma 17.020 como entidades de inspección tipo A y que la estación no tiene relación con otras actividades relacionadas con los vehículos.

Algunos datos preocupantes

Luis Rivas ha mostrado a la Cadena SER su preocupación por los altos datos de absentismo que se da en el parque automovilístico español, que se sitúa en torno al 20%: "Seguimos teniendo un problema pese a que las administraciones y las autoridades vigilan. Cerca del 20% de los vehículos no tienen su ITV vigente. En el caso de furgonetas este absentismo es aún mayor y más preocupante; son vehículos que hacen muchos kilómetros, con personas al volante sometidas a muchas presiones de trabajo".

Según los últimos datos que maneja AECA-ITV, el 19% de los 20 millones de ITV realizadas en 2016 fueron rechazadas por presentar algún defecto grave, lo que supone unos 3,7 millones de vehículos. Ese año se detectaron 7 millones de defectos graves, lo que indica que, de media, cada vehículo fue rechazado por dos defectos graves.

Información elaborada gracias a la colaboración de Luis Rivas, secretario general de AECA-ITV (Asociación Española de Entidades Colaboradoras con la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos) y la ITV Ángel Nieto de Madrid.