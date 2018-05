Tenso rifirrafe entre Susanna Griso y el profesor que defiende a 'La Manada'

Este jueves, Espejo público vivió uno de los momentos más tensos de la semana con la entrevista telefónica a Luciano Méndez, el profesor de la Universidad de Santiago que defendió a 'La Manada' en reiteradas ocasiones e incluso grabó varios vídeos en los que acusaba a la víctima de ser una mentirosa.

"¿Cómo puede creer que las chicas a las que da clase no se sientan absolutamente nada identificadas con su discurso? Y perdone si le distrae mi escote, como dice que está mirando la tele, intente centrarse en mis palabras", le soltó la colaboradora Cristina Fernández cuando hacía referencia al testimonio de una de las alumnas que ya denunció en el programa de Antena 3 que este mismo profesor le dijo que le molestaba su escote en clase.

"Ese tono me parece fuera de lugar", le contestó Luciano. "Si usted solo quiere lanzar su 'pullita' y quedar bien con sus seguidores, allá usted".

A continuación, Susanna Griso entró en la conversación para corregir algunas partes de su discurso: "Se me atraganta que llame 'tipa' a la víctima. Que le preocupe el comportamiento de esta chica que se morrea previamente y no le preocupe una violación grupal. Que ponga el foco en la víctima y no en los agresores".

"No diga violación, Susanita", le dijo entonces el profesor, a lo que Susanna respondió: "¿Me ha llamado 'Susanita'?, ya lo que me faltaba".