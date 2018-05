Directo | Sánchez llena su discurso de guiños al PNV y al diálogo con Cataluña

Rajoy acusa a Sánchez de no ver nada bueno dónde todo el planeta aprecia avances y mejoras

Rajoy a Sánchez: "A usted no le importan los españoles, sino poner zancadillas al Gobierno". Le acusa de ventajismo

Mar Ruiz

Rajoy: "Nada ha sido gratis para mi, he pagado un precio, incluso he hecho cosas que no quería pero había que hacerlas, porque todos nuestros sacrificios han sido oportunidad que su señoría ha aprovechado con su demagogia"