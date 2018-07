Lucas Hernández: "Simeone me ha cambiado toda la vida"

Lucas Hernández se ha acordado de su entrenador tras levantar la Copa del Mundo. El jugador del Atlético de Madrid habló muy claro cuando, en una entrevista con el medio argentino Olé, le preguntaron por el Cholo: "Simeone me ha cambiado toda la vida [...]. Soy este jugador que soy, gracias a él. No tengo ni una duda de eso".

El jugador rojiblanco agradeció a su entrenador haberle acogido cuando era más joven -tiene 22 años-: "creo desde que llegué a trabajar con él aprendí muchísimo y sé que con mi edad, todavía tengo mucho para que él me siga enseñando. Soy este jugador que soy, gracias a él. No tengo ni una duda de eso".

Además, el jugador también habló del momento en el que los jugadores pensaron por primera vez que podían ganar el mundial: "Cuando le ganamos a Argentina". "Estuvimos perdiendo y debimos recuperarnos, porque siempre que está Messi delante es difícil, por la historia de la camiseta, por la cantidad de aficionados que había", explicó.

"España me lo dio todo pero mi país es Francia"

Lucas Hernández también explicó cómo ha vivido el estar a punto de ser convocado con la absoluta española. Cuando Hierro (como secretario de la RFEF) estaba interesado en nacionalizar al jugador -nacido en Francia y criado en España-, Deschamps le convocó y truncó su pase a la Roja. Además, la FIFA puso impedimentos porque ya había jugado con las juveniles francesas.

"España me lo dio todo pero mi país es Francia. Yo había jugado en las juveniles francesas y eso complicaba un poco las cosas… Pero bueno, por suerte el entrenador confió en mi, me convocó en marzo y después se fueron dando las cosas", contó.