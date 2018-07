Odriozola, sobre Carvajal: "Vengo a pelear el puesto"

Álvaro Odriozola ha sido presentado esta mañana como nuevo jugador del Real Madrid. El ex de la Real Sociedad ha sido muy claro con la prensa: "A Carvajal le tengo respeto, es un referente, pero vengo a pelar el puesto y dar el cien por cien por esta camiseta".

El jugador de 22 años afirmó que "no le da miedo ningún reto". y que se enfrenta "a la mayor de las competencias". "Carvajal es un jugador en el que me he fijado mucho en su forma de jugar. Pero por supuesto yo vengo a ganarme el puesto, a dar lo mejor. El que sale beneficiado de esta pugna es el Real Madrid, vamos a luchar los dos por jugar", explicó.

El internacional se deshice en halagos con el club. Después de compararlo con "cuando tu padre te pregunta si quieres ir a Disney de pequeño", Odriozola dijo que "es algo indescriptible, pasa una vez en la vida, estoy muy contento de estar aquí desde la exigencia, disfrutar el momento y de cada vivencia con esta camiseta".

Sobre Lopetegui, "vamos a tratar de escribir la historia juntos"

"Ahora es entrenador del Real Madrid, estoy contento de que lo sea, vamos a tratar de escribir la historia juntos. Es un entrenador que me gusta muchísimo, por supuesto que sabe de fútbol, pero sobre todo a la hora de transmitir al grupo el mensaje. En eso es un especialista y eso en el Madrid va a venir realmente bien", opinó sobre Lopetegui.

Odriozola también habló sobre la marcha de Cristiano Ronaldo. "Le tenemos un gran respeto, pero hay que mirar al futuro. Comienza una nueva era, están los mejores del mundo en este vestuario y va a ser una experiencia muy bonita", zanjó.