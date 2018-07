El último bombazo en la NBA: Leonard se marcha a los Raptors y DeRozan a Spurs

Después del fichaje de LeBron por los Lakers y el de Cousins por los Warriors, el gran traspaso de la NBA llega a su fin, Kawhi Leonard, alero de los San Antonio Spurs se marcha a los Toronto Raptors a cambio de Demar DeRozan. Además de ellos, en la operación están involucrados Danny Green que iría a la franquicia canadiense a cambio de Jakob Poeltl y una futura primera ronda del draft de 2019 protegida.

Adrian Wojnarowski, reputado periodista de la ESPN, fue el primero en confirmar este traspaso a cuatro. Según su información, el acuerdo llevaba días cerrados, pero ha estado varias veces a punto de ser cancelado. El primero en enterarse de la noticia fue el escolta de los Raptors involucrado en la operación, DeRozan, que mostró en su cuenta de Instagram su disconformidad con la decisión, en la que él no ha tenido nada que ver.

"Te dicen una cosa y te salen con otra. No hay lealtad en este juego. Te venden rápido a cambio de casi nada", expresó el estadounidense para luego proseguir con el mensaje que confirmaba un secreto a voces: "Pronto lo entenderéis".

De esta manera, San Antonio se deshace de un jugador declarado en rebeldía, que había llegado a afirmar que si no era traspasado no jugaría, y recibe uno de los mejores escoltas de toda la NBA, con más años de contrato y con la esperanza de que el técnico de los Spurs, Popovich, pueda convencerle de que San Antonio es una gran opción. Además, consiguen un joven interior como es Poeltl y una futura ronda protegida del 1-20, es decir, que si en el draft de la próxima temporada, esa selección equivale a un jugador entre esos puestos, los Raptors se reservaría la elección, mientras que si es superior al vigésimo puesto, San Antonio podrá utilizarla.

Por su parte, Toronto recibe a un jugador, que a pesar de haber estado gran parte de la anterior campaña lesionado, ha sido nombrado mejor defensor durante dos años consecutivos, y a nivel ofensivo es uno de los mejores aleros del mundo.

El problema que se le plantea a la franquicia de Canadá es doble. Por un lado, fuentes de ESPN afirmaban que Leonard no quería irse a los Raptors y con casi toda seguridad, el jugador no renovará para poder ser libre el año que viene y lograr lo que no ha podido este año, unirse a los Lakers y hacer una de las mejores duplas de la NBA con LeBron James. Por otro lado, su otra estrella, el base Kyle Lowry, está disgustado con la marcha de su amigo DeRozan, lo que puede propiciar problemas. El lado bueno es que Green, el otro jugador que viene a Toronto, cubre la posición de Demar como escolta, aunque no con tanta calidad, y es buen amigo de Leonard.

El último culebrón del verano se ha resuelto en la NBA, pero aún queda mucho para saber quién sale ganando de esta operación y los movimientos que puede traer consigo, en un mercado que nunca para.