Media Europa tienta a Godín y él espera un gesto del Atlético

Los principales clubes europeos ponen su mirada en el Atlético de Madrid como gran referente a nivel defensivo en los últimos años y se han fijado en Diego Godín para tantear su fichaje. El que más, la Juventus, que tiene en la lista de prioridades al central uruguayo y al que tienta con una buena oferta y varios años de contrato para asegurarse un buen futuro en los últimos años de su carrera. Tal y como se ha informado en H25 Deportes ya son varios los clubes europeos de primer nivel que han tocado a la puerta del uruguayo cuando han sabido que su cláusula de rescisión es de 20 millones de euros desde el pasado 1 de julio aunque el conjunto turinés es el que más insiste por ahora.

Diego Godín es feliz en el Atlético y será el primer capitán tras la salida de Gabi. Simeone cuenta con él y en la entidad no se plantean si salida. Su idilio va más allá del césped y el jugador quiere seguir y no se había planteado un cambio de aires si no es de la mano del club pero sí espera un gesto: la renovación. Como ha informado la SER, el jugador no ha recibido ninguna oferta para renovar a día de hoy y la espera como agua de mayo. Acaba contrato el año que viene y el único contacto informal fue antes de marcharse al Mundial sin sentar ninguna base más allá de quedar en el futuro para sentarse a negociar. El uruguayo espera mientras su buzón de voz se colapsa de llamadas de clubes interesados. En cambio, el Atlético ya hizo oficiales las renovaciones de otros dos centrales como Giménez y Lucas.

La Juventus tiene en su lista de alternativas a otro rojiblanco, Stefan Savic. La situación es diferente y similar a la de Vrsaljko. Simeone cuenta con él pero si llega una buena oferta se plantearán la venta.